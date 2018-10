miCROfest i Zoran Ščekić u CeKaTe-u

Centar za kulturu Trešnjevka otvara svoja vrata 27. listopada međunarodnom festivalu mikrotonalne glazbe miCROfest organizatora, skladatelja i inovatora Zorana Šćekića.

Program se sastoji od predavanja i radionica vodećih svjetskih stručnjaka s područja mikrotonalne glazbe koji donose uvid u suvremene glazbene teorije, omogućujući širu perspektivu sagledavanja tradicijskih netemperiranih glazbenih sustava.

Osim koncerta suvremenog mikrotonalnog stvaralaštva s početkom u 20 sati, program 3. izdanja miCROfesta donosi i predavanja od 11 sati, a u pretprogramu zanimljive najavne sadržaje: koncert vibrafonista Šimuna Matišića u 18.30 sati i otvorenje izložbe Panmonizam Zorana Šćekića u galeriji Modulor 24. listopada u 19 sati.

miCROfest organizira HUMUS - Hrvatska Udruga mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva uz potporu Ministarstva Kulture RH, National Fund for Culture and the Arts of Mexico, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Hrvatskog Društva Skladatelja, Austrijskog Kulturnog Foruma i Goethe-Institut Kroatien te u partnerstvu s Centrom za kulturu Trešnjevka.

Ulaz je slobodan.