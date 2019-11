Mette Rasmussen 22.11. nastupa u Tvornici kulture

Prije dugoočekivanog nastupa Godspeed You! Black Emperora 22.11. u Tvornici Kulture na pozornicu će zakoračiti danska saksofonistica Mette Rasmussen. Rođena je i odrasla u Danskoj, ali već godinama živi i sklada u Trondheimu u Norveškoj. Posljednjih 6 godina neprestano je na turnejama na kojima je nastupala u Australiji, Japanu, Singapuru, SAD-u, Kanadi, Rusiji, Velikoj Britaniji/Europi.

Njezina sposobnost da se kreće između često strogih granica žanra i da istražuje zvukove i teksture u samostalnim nastupima, kao i u kolaboracijama, bila je temelj stvaranja vlastitog viđenja uloge saksofona u glazbi. Neprestano istražuje svu sirovost vlastitog instrumenta da bi otkrila njegove mogućnosti ekspresije i izrazila to u svom free jazzu, dok njeni energični nastupi povezuju publiku i umjetnika, te sintetiziraju stvorenu energiju između njih.

Posljednjih godina bila je na turneji s Godspeed You! Black Emperor diljem Australije i SAD-a, bubnjarom Chrisom Corsanom (Six Organs of Admittance, Kim Gordon, Björk) širom Europe i Japana, Sofijom Jernberg (švedska eksperimentalna pjevačica i skladateljica) diljem Australije, vlastitim kvintetom koji se sastoji od Torbjörna Zetterberga i Johana Berthlinga na basu, te Raymonda Strida i Paula Lyttona na bubnjevima, Kenom Vandermarkom, Fire! Orchestrom i mnogim drugim jazz glazbenicima.

Ulaznice za koncert Godspeed You! Black emperor i Mette Rasmussen po cijeni od 150 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) i Rockmarku (Berislavićeva 13) te putem njihovih web shopova, a na samom ulazu cijena će im biti 180 kuna.