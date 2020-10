Metropolitan Museum otvorio izložbu o modi

Njujorški Metropolitan Museum otvorio je četvrtak šest mjeseci odgađanu izložbu koja pripovijeda povijest i razvoj mode u proteklih 150 godina.

Otvorenje izložbe pod naslovom "About Time: Fashion and Duration" (O vremenu, moda i trajanje) bilo je predviđeno u svibnju kada je muzej planirao obilježiti 150. rođendan, no pandemija koronavirusa krivac je za odgodu.

Izložba prikazuje evoluciju mode od 1870. godine do danas kroz vremensku crtu predstavljenu odjevnim predmetima koji su postali ikone pružajući tako uvid u to kako se moda s vremenom mijenjala.

Prikazom više od 33.000 odjevnih predmeta i accessoira autori su ostvarili dijalog između prošlosti i sadašnjosti.

Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Christian Dior, Karl Lagerfeld i Donna Karan samo su neki od modnih dizajnera predstavljeni na izložbi koja će biti otvorena do 7. veljače.

Nakon zatvaranja u borbi protiv pandemije u proljeće u prvom valu, Metropolitan Museum ponovno je otvoren od kraja kolovoza za smanjeni broj posjetitelja i uz poštivanje higijensko-zaštitnih mjera protiv.