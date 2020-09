MEŠTART: Martina Miholić – Archeology of Archetypes

Atelijer Meštrović, Zagreb, najavljuje izložbu Martine Miholić - 'Archeology of Archetypes', koja će se održati od 23. rujna do 31. prosinca 2020., u sklopu ciklusa 'MEŠTART'.

O izložbi

Dominantna tema zapadnoeuropske figurativne umjetnosti jest akt. Pišući o fenomenu prikazivanja nagosti u knjizi The Nude, britanski povjesničar umjetnosti Kenneth Clark je zaključio da iako je „pretrpio mnoge čudne transformacije, on (akt) ostaje naša glavna poveznica s klasičnim disciplinama". Dosljednim bavljenjem aktom, i to mahom ženskim, Ivan Meštrović se ističe kao baštinik klasične tradicije i njezinih kanona, koji i danas određuju poimanje ljudskoga tijela.

Martina Miholić multimedijalnim instalacijama, interpoliranima u stalni postav Atelijera Meštrović, kojim dominiraju ženski aktovi, komparira različita viđenja ljudskoga tijela. Pri tome sučeljava klasičan pristup i pogled kipara Ivana Meštrovića, odnosno tijelo oblikovano u tradicionalnim materijalima - kamenu, sadri, bronci i drvu - sa suvremenim pogledom i tijelom oblikovanim pod utjecajem interneta i društvenih mreža. U potonjem slučaju nije riječ samo o modeliranju materije nego i o modeliranju društvenog pogleda i njegovu redefiniranju.

Svojim se radovima autorica odmiče od doslovnosti i jednoznačne analize evolucije poimanja i predstavljanja tijela. Umjesto toga pažnju usmjerava na estetske mikrosituacije, formirane u trajnoj napetosti između figurativnoga i apstraktnog razmišljanja. Time Martina Miholić otvara mogućnost drukčijega sagledavanja transformacije same umjetničke teme, kao i općenitoga poimanja (ženske) tjelesnosti. (Autorica projekta i kustosica izložbe: Barbara Vujanović, viša kustosica Atelijera Meštrović)



Martina Miholić diplomirala je 2004. godine na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2011. magistrirala na Central Saint Martins Collegeu u Londonu. Od 2015. voditeljica je Galerije PM i Galerije Prsten u HDLU-u. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama te umjetničkim rezidencijama.

***

Program MEŠTART započet je 2009. godine u Atelijeru Meštrović u Zagrebu, a cilj mu je aktualiziranje i novo čitanje opusa Ivana Meštrovića posredstvom suvremenih umjetničkih izričaja. Do sada su u Atelijeru Meštrović i u Galeriji Meštrović izlagali Slaven Lunar Kosanović, Marko Zets Prpić, Aleksandar Angel Milivojević, Filip Morka Burburan, Ronald Aleksander Lindgreen, Amela Frankl, Vedran Perkov, Petar Barišić, Loren Živković Kuljiš, Ana Kuzmanić, Tanja Ravlić i Ivana Tkalčić.

