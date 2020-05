Mentalni problemi sve učestaliji kod mladih od 11 do 15 godina

Mentalni problemi sve su učestaliji kod mladih Europljana u dobi od 11 do 15 godina, pokazuje studija koju je u utorak objavio europski ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Provedeno istraživanje usmjerilo se na zdravlje i socijalno ponašanje školske djece starosti 11,13 i 15 godina iz 45 zemalja, objavio je WHO

Ono pokazuje da mentalno zdravlje u mnogim zemljama između 2014. i 2018. godine bilježi opadanje .

Razina mentalnog zdravlja opada s odrastanjem djece, pokazuje studija, koja posebno ističe da su u opasnosti djevojčice. Jedan od četiri adolescenta navodi da osjeća nervozu, iritiranost i teškoće sa spavanjem barem jedanput tjedno, navodi WHO.

"Povećanje broja dječaka i djevojčica diljem Europe koji svjedoče o lošem mentalnom zdravlju, osjećajući se loše, nervozno i iritirano, zabrinjavajuće je za sve nas", komentirao je regionalni direktor WHO-a za Europu dr Hans Henri P Kluge.

Kluge je kazao da će se lak pristup službama koje se bave mentalnim zdravljem isplatiti trostruko, "zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim dobicima za današnje adolescente, sutrašnje odrasle i buduće generacije".

Istraživanje je provedeno pri Sveučilištu Glasgow u Škotskoj, a obuhvatilo je 220.000 školske djece iz Europe i Kanade.

U trećini zemalja povećao se broj onih koji osjećaju pritisak školskih obveza. Više od jedne desetine ispitanih prijavilo je da je bilo žrtvom bulinga na društvenim mrežama tijekom dva mjeseca uoči ispitivanja.