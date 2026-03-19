Meetex 2026 spojio je Hrvatsku i svijet

Od 17. do 19. ožujka 2026. u Zagrebu, u hotelu The Westin Zagreb, uspješno je održano osmo izdanje MEETEX-a, međunarodnog B2B foruma posvećenog industriji poslovnih događanja, kongresa i incentive putovanja.

Događanje je okupilo i spojilo hrvatske izlagače s međunarodnim organizatorima događanja (hosted buyers), koji su tijekom dva dana održali veliki broj unaprijed dogovorenih B2B sastanaka, uz brojne susrete kroz neformalno umrežavanje. MEETEX je tako i ove godine potvrdio svoju učinkovitost i važnu ulogu u međunarodnoj promociji Hrvatske kao kongresne i incentive destinacije, što je istaknuo i ministar turizma i sporta Tonči Glavina: „MEETEX i ove godine potvrđuje svoju važnu ulogu u pozicioniranju Hrvatske kao konkurentne i sve prepoznatljivije destinacije za poslovni i kongresni turizam, pri čemu Zagreb dodatno učvršćuje svoj status središta za međunarodna poslovna događanja. Kontinuirani rast interesa, broja sudionika i poslovnih susreta jasno pokazuje kako ovakva događanja imaju snažan utjecaj na povezivanje s globalnim tržištima i otvaranje novih prilika za hrvatski turistički sektor.

Poslovni, uključujući i kongresni turizam, jedan je od ključnih pokretača razvoja cjelogodišnjeg i održivog turizma, s velikim doprinosom kvaliteti ponude i stvaranju veće dodane vrijednosti.

Uvjeren sam da će MEETEX 2026 dodatno ojačati međunarodnu vidljivost Hrvatske kao vrhunske destinacije za poslovna događanja te pridonijeti daljnjem razvoju industrije, jačanju turističke ponude i stvaranju novih prilika za rast gospodarstva i lokalnih zajednica."

Hrvatska iznenađuje međunarodne organizatore događanja

Među ugošćenim kupcima na osmom izdanju MEETEX-a bili su organizatori korporativnih događanja, konferencija, poslovnih sastanaka i incentive putovanja, ali i predstavnici međunarodnih asocijacija poput International Water Association (IWA Events) i britanske Silver Marketing Association. Stigli su pretežno iz europskih zemalja i UK-a, ali i iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije, čime je dodatno potvrđena globalna relevantnost događanja.

Dio sudionika prije samog foruma sudjelovao je na studijskim putovanjima u središnjoj Dalmaciji, gdje su upoznali MICE ponudu Šibenika, Zadra i Splita, dok su drugi nakon događanja ostali istražiti Zagreb, Zagorje i Međimurje te Dubrovnik.

„Odazvao sam se pozivu na MEETEX jer zapravo ne poznajem Hrvatsku, a ovo iskustvo mi je otvorilo potpuno novu perspektivu. Posebno je vrijedno vidjeti raznolikost destinacija i ponude izvan najpoznatijih lokacija poput Dubrovnika. Veselim se stoga na studijskom putovanju upoznati Zagorje i Međimurje - još neistražene lokacije, ali i ostati jedan dan u Zagrebu i doživjeti njegove ulice i bilo grada.", izjavio je Steve Huxham, direktor Silver Marketing Association, organizacije specijalizirane za događanja i edukaciju u području marketinga za stariju populaciju.

Slične dojmove potvrđuju i hrvatski izlagači.

„Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim sastancima - čak oko 90 posto sudionika s kojima smo razgovarali prvi put je u Hrvatskoj, što potvrđuje važnost MEETEX-a kao platforme za upoznavanje novih tržišta s našom ponudom", istaknula je Mirjana Resner iz Hrvatske turističke zajednice, naglasivši vrlo pozitivne reakcije na raznolikost i kvalitetu destinacijske ponude.

Human to human: industrija događanja s ljudskim licem

Ovogodišnje izdanje obilježila je snažna poruka o važnosti ljudske dimenzije poslovnih susreta.

Direktor MEETEX-a Adem Braco Suljić u pozdravnom je obraćanju svim sudionicima naglasio kako je ovogodišnji fokus bio na ljudskoj dimenziji poslovnih susreta: „Iako smo B2B događanje, u stvarnosti smo prije svega human to human - H2H. Poslovni odnosi uvijek najprije počinju između ljudi."

Tu je ideju dodatno osnažila suradnja s udrugom Crveni nosovi - klaunovi doktori, čija je predstavnica, Maja Rusan, sudionicima približila važnost društvene odgovornosti. Rad ove udruge uključuje pružanje podrške djeci u bolnicama, osobama u teškim životnim situacijama i medicinskom osoblju, a Rusan ističe kako i poslovne odluke u industriji događanja mogu imati širi, pozitivan utjecaj na zajednicu.

Ikona industrije: Rob Davidson o iskustvu sudionika

Jedan od ključnih trenutaka programa bilo je predavanje dr. Roba Davidsona, ikone međunarodne kongresne industrije i dugogodišnjeg prijatelja MEETEX-a i Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma (HUPKT). Davidson je direktor agencije MICE Knowledge, specijalizirane za istraživanje i edukaciju u industriji poslovnih događanja te gostujući profesor na više međunarodnih sveučilišta, uključujući University of Greenwich i Università della Svizzera Italiana. Autor je više knjiga i brojnih stručnih radova te popularan predavač na vodećim svjetskim konferencijama.

U Zagrebu je govorio o iskustvu sudionika i kako ga unaprijediti. Istaknuo je kako ono ne obuhvaća samo dolazak i sudjelovanje na eventu, već započinje prvim posjetom web stranici događanja, prvom mailu s organizatorom te kako ne završava odlaskom već dugoročnim dojmom koji ostaje nakon događanja.

Snažan alat razvoja i međunarodne vidljivosti

MEETEX 2026 još je jednom potvrdio kako kongresna, event i incentive industrija predstavlja jedan od strateški najvažnijih segmenata turizma i gospodarstva. Riječ je o industriji koja ne donosi samo visoku potrošnju i produljenje sezone, već i dugoročne koristi - prijenos znanja, razvoj inovacija, međunarodnu suradnju i jačanje reputacije destinacije.

Upravo zato, važan je i prijenos tog znanja na nove generacije. Kako bi to naslijeđe prenio i na mlađu populaciju, organizirani su i posjeti četiri studentske grupe - dvije sa Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Olivera Kesara, jedne s Libertas međunarodnog sveučilišta te jedne s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije - koje su imale priliku iz prve ruke upoznati način funkcioniranja međunarodne industrije sastanaka.

Kroz događanja poput MEETEX-a stvaraju se nove poslovne prilike, povezuju industrije i potiču investicije, dok destinacije poput Zagreba dobivaju priliku pozicionirati se kao središta susreta, ideja i odluka koje oblikuju budućnost.

U tom kontekstu, sve veći naglasak na H2H pristupu - gdje su u središtu ljudi, iskustva i autentične veze - jasno pokazuje smjer razvoja industrije koja ne povezuje samo tržišta, već i ljude, znanja i zajednice.