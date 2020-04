Međunarodni festival filmova za djecu KIKI ide online!

Deveto izdanje međunarodnog festivala filmova za djecu KIKI trebalo se održati od 20. do 24. travnja 2020., no zbog okolnosti s koronavirusom prebačeno je na jesen od 5. do 9. listopada.

Ipak, KIKI festival ovaj tjedan nudi online program 'KIKI u karanteni' u sklopu kojeg se na Facebook stranici objavljuju poveznice na naslove koji su se prikazivali na festivalu proteklih osam sezona.

KIKI online po gledanosti je nadmašio sva očekivanja, a posebno smo ponosni na doseg nagrađenog filma „Ježeva kuća“, pobjednika 6. KIKI-ja koji se po prvi put, upravo za potrebe KIKI-ja, mogao pogledati online – dodali su organizatori KIKI festivala.

Filmove možete gledati ovdje.