Međunarodni dan muzeja u Muzeju likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti i ove se godine priključuje obilježavanju Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja. ICOM-ova tema Budućnost muzeja: oporavak i ponovno osmišljavanje (The Future of Museums: Recover and Reimagine) naznačuje promjene u radu suvremenog muzeja.

Muzej uz tradicionalne svoje aktivnosti sabiranja, čuvanja i tumačenja naslijeđa postaje interdisciplinarno, intermedijalno polifono mjesto za interakciju s korisnicima i zajednicom. Tijekom trajanja pandemije COVID-19 dok se bilježe ozbiljne ekonomske, socijalne i psihološke posljedice, muzeji su se istaknuli kao sigurne institucije, tzv. safe zones, koje imaju kreativni potencijal i mogućnost osmišljavanja načina kako doprinijeti oporavku i aktivno voditi promjene u društvu.

Povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzej likovnih umjetnosti organizira on-line predavanje u sklopu trenutno otvorene izložbe Nastavit će se...Strip i vizualna kultura u Hrvatskoj. Predavanje pod nazivom Hrvatski strip održat će Dubravko Mataković s početkom u 14 sati, a pratiti se može putem Facebook stranice Muzeja likovnih umjetnosti.

Iz Muzeja pozivaju sve zainteresirane na individualne posjete Muzeju, uz slobodan ulaz od 10 do 20 sati i na praćenje na društvenim mrežama gdje vas očekuju brojna iznenađenja.