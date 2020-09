Međunarodna konkurencija posebnog izdanja ZagrebDoxa

Posebno izdanje međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox održat će se od 4. do 11. listopada u Kinu SC i Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu, a uključit će pedesetak aktualnih dokumentarnih naslova. ZagrebDox PRO, edukativni program festivala, velikim je dijelom održan u ožujku u online okruženju. Listopad pak donosi mogućnost živog susreta pedesetak dokumentaraca i publike.

Natjecateljski program uključuje međunarodnu i regionalnu konkurenciju, a donosi tridesetak filmova koji, svaki na svoj način, progovaraju o nizu društvenih problema, fenomena, živopisnih ličnosti ili fascinantnih osobnih priča koje su morale biti ispričane. Za Veliki pečat, službenu festivalsku nagradu, natječe se 16 filmova u kategoriji međunarodnog natjecateljskog programa. Filmovi uključuju širok raspon tema donoseći portrete impresivnih pojedinaca poput sirijske liječnice koja pod zemljom vodi bolnicu, najpoznatije izraelske "đavolje" odvjetnice, zajednice lokalaca s ruba Arktičkog mora, ali i portret jednog caféa usred Sahare. Prateći neobične odnose koji nadvladavaju društvene norme i pozicije kao i geografska ograničenja, vode nas do onih nevidljivih i najranjivijih pojedinaca iza nepropusnih zidova iranskog opresivnog režima, propituju zločin i oprost kroz sudbine litvanskih zatvorenika, kritiziraju mehanizme političke moći kroz posjet nekadašnjem gulagu u Arktičkom krugu, ali i zdravstveni sustav Meksika kroz perspektivu obitelji koja posjeduje privatnu ambulantnu službu, suočavaju nas s prošlosti te kroz odnos onih najmlađih progovaraju o (ne)mogućnosti suživota u različitosti.

Film Bolnica ispod zemlje (The Cave) Ferasa Fayyada osvojio je dosad petnaestak prestižnih svjetskih nagrada, uključujući nominaciju za Oscara, nagrade Critics' Choice i Međunarodnog udruženja dokumentarista (IDA), nagradu za najvredniji dokumentarac godine kao i nedavno osvojena dva Emmyja za kreativnu umjetnost. Film donosi priču o sirijskom ratu iz perspektive liječnice Amari Ballour, koja upravlja improviziranom bolnicom u spilji. Pobjednik Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Amsterdam (IDFA), film Šaptom (In a Whisper) redateljskog tandema Heidi Hassan i Patricie Pérez Fernández donosi priču o prijateljstvu koje nadvladava geografska prostranstva, a IDFA-in laureat u srednjometražnoj sekciji, film Začarani krug (Anticlockwise) iranskog redatelja Jalala Vafaeija dirljiv je portret autorove obitelji koja se konfrontira s opresivnim iranskim režimom. Na istome festivalu nagradu za režiju osvojio je iranski filmski veteran Mehrdad Oskouei za potresan film Sjene bez sunca (Sunless Shadows), koji progovara o sudbini pet mladih Iranki osuđenih zbog ubojstava nasilnih supruga i očeva. I posebno priznanje na lanjskoj IDFA-i osvojio je film iz ZagrebDoxove međunarodne konkurencije: Pjena (Froth), filmski debi mladog ruskog redatelja Ilje Povolockog, besprijekorno je snimljena studija male eklektične zajednice "subpolarnih kauboja" koja živi u polunapuštenom gradu na negostoljubivim obalama Barentsova mora. Dobitnik glavne nagrade festivala CPH:DOX, Švedsko ljeto (Ridge) Johna Skooga, koji je žiri u obrazloženju prozvao suvremenom švedskom verzijom Tarkovskog, minuciozno i vješto korištenim filmskim jezikom prenosi impresije o ljetnoj dokolici u Skandinaviji. Poljski film Vjetar. Dokumentarni triler (Wind. A Documentary Thriller) redatelja Michała Bielawskog, ovjenčan nagradom MDR za najbolji istočnoeuropski film festivala DOK Leipzig, u maniri trilera razvija se pak u impresivno simfonično filmsko ostvarenje o nepredvidljivom i destruktivnom vjetru koji puše nekoliko puta godišnje u poljskoj regiji Podhale.

Uzorno vladanje (Exemplary Behaviour) Audriusa Mickevičiusa i Nerijusa Mileriusa, pobjedničko ostvarenje festivala DOK Leipzig, propituje pojmove zločina, pravde i oprosta kroz priču o zatvorenicima litavskog zatvora Lukiškės. Švedski redatelj Mikel Cee Karlsson u filmu Neznanac (Fraemling) nastoji pak rasvijetliti sudbinu svog najboljeg prijatelja, postupno razotkrivajući njegov neobični skriveni život. Koristeći se dokumentarnim snimkama, intervjuima i tehnikama rekonstrukcije pojedinih scena, autor stvara priču o tankoj liniji između žrtve i krivnje. Kontroverzna izraelska odvjetnica Lea Tsemel, poznata po neustrašivoj i strastvenoj borbi za prava palestinskih političkih zatvorenika, u fokusu je impresivnog filma Odvjetnica (Advocate), za koji je redateljski dvojac Rachel Leah Jones i Phillippe Bellaiche primio desetak nagrada s renomiranih festivala te izborio ulazak u uži izbor za nominaciju za Oscara. Mladi američki redatelj Luke Lorentzen u svom novom dokumentarcu Ponoćna obitelj (Midnight Family), nagrađenom s dvadesetak priznanja diljem svijeta, uključujući ono za kameru na Sundanceu, pridružuje se jednoj meksičkoj obitelji na frenetičnim, turbulentnim noćnim vožnjama po ulicama Ciudada de Méxica. Snimljen u stilu cinema verité, film prati rad privatne obiteljske ambulantne službe razotkrivajući kobne manjkavosti državnog zdravstvenog sustava. Sundanceovom posebnom nagradom žirija ovjenčan film Umjetnica i lopov (The Painter and the Thief) Benjamina Reea nježna je i emotivna priča koja, vješto izbjegavajući sentimentalizam, prikazuje neobično prijateljstvo naslovnih protagonista. S nagradom festivala u Locarnu na ZagrebDox stiže film Pustinjska ulica 143 (143 Sahara Street) Hassena Ferhanija, intiman i evokativan dokumentarac o malom caféu usred Sahare. Ozloglašena briselska četvrt Molenbeek, poznata po napadima bombaša samoubojica i policijskim ophodnjama, poprište je filma Bogovi Molenbeeka (Gods of Molenbeek) finske redateljice Reette Huhtanen, a prikazana je kroz vizuru dvojice dječaka koji dolaze iz posve drugačijih kulturoloških sredina. Ovo lirsko ostvarenje na svjež i maštovit način pristupa jednom od gorućih problema današnjice - (ne)mogućnosti suživota u različitosti. Obiteljske tajne, potisnuta sjećanja i prešućene traume u središtu su obiteljske drame Naslijeđene sjenke (It Takes a Family), u kojoj redateljica Susanne Kovács iznosi složenu, osobnu priču o vlastitoj obitelji, Holokaustu i užasima prošlosti koji i dalje, prenoseći se generacijama, ostavljaju svoj trag u sadašnjosti. Nagrađen Grand Prixom za najbolji dokumentarac na prošlogodišnjem filmskom festivalu Karlovy Vary, film Besmrtni (Immortal) ruske redateljice Ksenije Ohapkine na pronicljiv način razotkriva kako mehanizmi političke moći utječu na svakodnevicu, čak i u na prvi pogled benignim situacijama.

Sve informacije o programu i ulaznicama te raspored projekcija bit će objavljene uskoro na službenoj stranici www.zagrebdox.net