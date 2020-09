25 FPS Festival - popratni programi

Uz konkurenciju i programe žirija, 25 FPS Festival donosi nekoliko programa u kojima će se moći pogledati audiovizualni performansi te klasici filmske avangarde: kontrakulturalni klasik Pogrebna povorka ruža u Kinu 23, imerzivni nastup Junga An Tagena i Rainera Kohlbergera u Expanded Cinema te izbor recentnih radova legendarnog Nathaniela Dorskog.

Kino 23 poseban je program Festivala 25 FPS namijenjen dugometražnim filmovima koji nisu nužno eksperimentalni, ali njeguju avangardni senzibilitet u svojoj estetici, dramaturgiji ili viđenju svijeta. Ove godine prikazujemo Pogrebnu povorku ruža, kaleidoskopsko remek-djelo redatelja Toshija Matsumota iz 1969. godine te jedan je od najsubverzivnijih i najpamtljivijih filmova s kraja šezdesetih. Priča o Eddie, popularnoj zabavljačici iz gej-kluba Genet, koja se upušta u vezu s vlasnikom ne bi li postala glavna madame, predstavlja povod za uranjanje u blještavi svijet tokijskog noćnog života, izvedbenih umjetnosti i kontrakulture, koji je Matsumoto istraživao i u svome avangardnom remek-djelu Za moje skršeno desno oko (1968). Riječ je o jednom od ključnih uradaka japanskog novog vala i queer filma, koji je i Stanley Kubrick naveo kao izravan utjecaj na vlastiti distopijski klasik Paklena naranča (1971).

Na festivalu prikazujemo 4K restauraciju filma s originalnog 35-milimetarskog negativa i zvučnih elemenata.

Expanded Cinema: Jung An Tagen & Rainer Kohlberger

Jung An Tagen jedan je od pseudonima Stefana Justera, bečkog glazbenika i umjetnika koji je karijeru započeo na post-noise sceni, da bi kao Cruise Family, Stefan Kushima i pod drugim pseudonimima objavio niz materijala u produkciji Not Not Fun, 100% Silk itd. Godine 2016. pod pseudonimom Jung An Tagen počeo je objavljivati u produkciji Orange Milk Records i kasnije Editions Mego. Na njegovim se pločama susreću utjecaji ranog detroitskog tehna, trancea, elektroakustične glazbe i rafiniranog zvuka.

Nakon šest godina intenzivnog istraživanja poliritma i spoja modernih tehnika kompozicije i tehna, Jung se okreće akuzmatičnoj, elektroakustičnoj strani svoga rada. U ovim se skladbama detaljnije bavi odnosom digitalnog zvuka i tijela, percepcijskih smetnji i, kako on to naziva, „disocijativne psihodelične glazbe". Ova izvedba popratit će objavljivanje albuma Emergent Properties, koji će izdati novoosnovana kuća ETAT, internetska kuća za novu kompjutorsku glazbu koju je osnovao Stefan Juster.

Suradnju s austrijskim umjetnikom Rainerom Kohlbergerom započeo je 2019. godine, a za Festival 25 FPS pripremili su audiovizualni performans u kojem će imerzijom publike u računalno kreirani krajolik izbrisati granice između unutrašnjeg i vanjskog svijeta.

U fokusu: Nathaniel Dorsky

U fokusu je program posvećen recentnim radovima legendarnog autora američke avangarde, Nathaniela Dorskog, ostvaren u suradnji sa zagrebačkim Multimedijalnim institutom - klub MaMa. Nathaniel Dorsky na filmsku je scenu stupio 1960-ih godina prošloga stoljeća nizom poetskih filmova, koji su zbog svog specifičnog senzibiliteta uspoređivani s haiku-poezijom. Sljedbenik i prijatelj Stana Brakhagea, iskazivao je religijsku posvećenost samom filmu, a iz drugog prijateljstva, onog s Jonasom Mekasom, proizlazi predano istraživanje filmske srži, elemenata i njihovih međuodnosa: svjetlosti, ritma, pogleda i reza. Njegova privrženost celuloidu i preciznoj izradi filma proizlazi iz uvjerenja da film može i treba biti transcendentalno iskustvo.

Dorskyjevi recentni filmovi, dio kojih čini ovaj program, proširuju njegovo istraživanje onoga što ponekad naziva „polivalentnom" montažom, otklonom od eksperimenata ruske avangarde dvadesetih, ali i od narativnih zahtjeva pop-kulture prema usavršavanju sposobnosti gledatelja da uočavaju suptilnosti određenih slika i složenu mrežu poveznica između njih.

16. izdanje 25 FPS-a će se održati od 24. do 27. rujna 2020. u Kinu SC-a u Zagrebu te 29. i 30. rujna u Art kinu u Rijeci, a sve projekcije za gledatelje su besplatne.