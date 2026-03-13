Međunarodna konferencija „Ravnopravno roditeljstvo - jučer, danas i sutra“

Zagreb će 19. ožujka postati mjesto regionalnog razgovora o jednoj od najosjetljivijih tema suvremenog društva: odnosu djece i roditelja nakon razdvajanja. Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo (HURR) organizira međunarodnu konferenciju „Ravnopravno roditeljstvo - jučer, danas i sutra", koja će se održati u Hotelu Academia 19. ožujka 2026. od 09:00 do 16:00 sati.

Riječ je o prvoj takvoj konferenciji u Hrvatskoj i trećoj u regiji koja okuplja stručnjake iz psihologije, prava i socijalnog rada, ali i roditelje s osobnim iskustvom roditeljstva nakon razvoda. Zajednička tema svima je ista: kako u složenim obiteljskim situacijama zaštititi ono najvažnije, dobrobit djece.

Konferencija donosi stručna izlaganja i panel rasprave koje povezuju znanstvenu perspektivu, iskustva iz prakse i osobne priče. O položaju djeteta u razvodu govorit će klinička psihologinja i psihoterapeutkinja prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, dok će sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju dr. sc. Srđan Šimac otvoriti pitanje može li prekid braka značiti i prekid roditeljstva. Izazove i budućnost ravnopravnog roditeljstva predstavit će prof. dr. sc. Jasminka Zloković s Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Posebnu pažnju privući će panel o očinstvu i aktivnom roditeljstvu, na kojem će sudjelovati Domagoj Jakopović Ribafish, Arsen Oremović i Kristijan Škarica, dijeleći osobna iskustva i pogled na ulogu očeva u odrastanju djece.

Uz sudionike iz Hrvatske, na konferenciji sudjeluju i predstavnici organizacija iz Slovenije i Srbije, a prisustvovat će i Sašo Pangovski, predsjednik udruženja „Naši" iz Makedonije, čime događaj dobiva širi regionalni kontekst i otvara prostor za razmjenu iskustava različitih sustava i praksi.

Sve veći broj djece odrasta u obiteljima u kojima roditelji više ne žive zajedno, a brojna istraživanja pokazuju kako su stabilni odnosi s oba roditelja jedan od ključnih čimbenika za njihov zdrav razvoj. Upravo zato ova konferencija želi otvoriti konstruktivan dijalog između stručnjaka, institucija i roditelja.

HURR već 16 godina promiče zaštitu prava djece i ravnopravnu roditeljsku ulogu majki i očeva, a konferencija je nastavak tog rada i pokušaj da se kroz stručnu raspravu pronađu rješenja koja će dugoročno koristiti djeci.

Konferencija je otvorena za stručnjake iz pomažućih profesija, pravnike, predstavnike institucija, ali i roditelje koji žele bolje razumjeti sustav i izazove s kojima se mnoge obitelji suočavaju.

Poruka konferencije je jednostavna, ali snažna: ulaganje u dobrobit djece danas znači stabilnije društvo sutra.

Suorganizatori konferencije su Centar za ravnopravno roditeljstvo iz Novog Sada i Društvo DOOR iz Ljubljane.