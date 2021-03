Međunarodna izložba "WOMEN ABOUT WOMEN"

U utorak 9. ožujka 2021. u 18 sati održat će se službeno otvorenje live streamom međunarodne grupne izložbe "Women about women" (Žene o ženama) u sklopu međunarodnog umjetničkog projekta "Rise of women in culture in Western Balkan" (Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu) u Galeriji Prica u Samoboru. Otvorenje se može pratiti na YouTube i Facebook stranici projekta „Rise of women"

U 19 sati bit će organizirano stručno vodstvo kroz postav izložbe, a posjetitelje će s izložbom detaljnije upoznati kustosica Sonja Švec Španjol.

U srijedu 10. ožujka od 12 sati do 14 sati u prostoru Galerije Prica održat će se okrugli stol na temu "Život i mogućnosti djelovanja suvremenih umjetnica u Hrvatskoj danas". U skladu s epidemiološkim mjerama okruglom stolu će se moći nazočiti u prostoru Galerije Prica, dok će šira javnost okrugli stol moći pratiti i putem video prijenosa uživo na Facebook i Youtube stranici projekta.

Izložba ostaje otvorena do 28.3.2021. u Galeriji Prica u Samoboru.

Radno vrijeme galerije Prica: utorak - četvrtak 9 - 14h, petak 13 - 19h, subota - nedjelja 10 - 17h

Zbog epidemiološke situacije maksimalni broj posjetitelja koji istovremeno može biti u Galeriji Prica je do 25 osoba.

Detaljnije o projektu "Rise of women in culture in Western Balkan" (Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu):

Međunarodni umjetnički projekt "Rise of women in culture in Western Balkan" (Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu) posvećen je uvidu i ukazivanju na ulogu i značaj žene u oblikovanju kulturne i društvene stvarnosti. Kroz projekt povećava se vidljivost samih umjetnica, ali i potiče različitost izražavanja, medija, načina i odnosa prema stvaralaštvu. Jedan od ključnih ciljeva projekta jest povezivanje sektora u kulturi, poticanje suvremene produkcije, te suradnje između aktivnih ženskih kustosica, umjetnica, udruga i ostalih aktera u kulturi. Popratnim sadržajima kao što su okrugli stolovi, simpoziji i javna predavanja šira javnost se senzibilizira i upoznaje s kompleksnom poviješću ženskog djelovanja u likovnoj umjetnosti kao i aktualnim problemima s kojima se ženske umjetnice suočavaju u svom radu i djelovanju. Projekt "Rise of women in culture in Western Balkan" trajat će dvije godine, a osim grupne putujuće izložbe, te bogatih popratnih aktivnosti, od sadržaja koji će se također održati u Hrvatskoj svakako valja istaknuti umjetničku rezidenciju koja će se realizirati iduće godine u Zadru u organizaciji udruge Prizma. U proljeće 2022. godine u Zadru će se okupiti 30 mladih umjetnica iz Europe i tijekom 14 dana stvarati, surađivati, sudjelovati na okruglom stolu, te ići na studijske posjete i umrežavati se. Poziv za sudjelovanje na umjetničkoj rezidenciji bit će raspisan početkom 2022. godine, a selekciju će provesti kustosice uključene u provedbu projekta.

Detaljnije o izložbi "Women about women" (Žene o ženama):

Međunarodna grupna izložba "Women about women" (Žene o ženama) dio je međunarodnog umjetničkog projekta "Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu". Prema konceptu idejne začetnice projekta kustosice Biljane Jotić izložba okuplja pet kustosica iz pet zemalja koje su odabrale po pet umjetnica iz svoje zemlje, a svaka umjetnica je zastupljena s jednim radom na izložbi. Kustosice i umjetnice dolaze iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije.

U selekciji povjesničarke umjetnosti i nezavisne kustosice Sonje Švec Španjol na međunarodnoj izložbi sudjeluju hrvatske umjetnice Ivana Bajcer, Mirela Blažević, Marina Ćorić, Lena Kramarić i Mateja Rusak.

Organizator ispred Hrvatske je Udruga Prizma, a koordinatorica projekta i kustosica je Sonja Švec Španjol.

U sklopu izložbe bit će organizirani i dodatni sadržaji. Na dan otvorenja izložbe u utorak 9. ožujka bit će održano stručno vodstvo kroz izložbu, kao i razgovor s umjetnicama iz Hrvatske koje sudjeluju na izložbi. U srijedu 10. ožujka bit će organiziran okrugli stol na temu "Život i mogućnosti djelovanja suvremenih umjetnica u Hrvatskoj danas" na kojem sudjeluju umjetnice Ivana Bajcer, Mirela Blažević, Marina Ćorić, Lena Kramarić i Mateja Rusak i voditeljica galerije Prica Nikolina Šimunović. Moderatorica okruglog stola bit će Sonja Švec Španjol.

Na izložbi sudjeluju umjetnice iz Hrvatske u selekciji kustosice Sonje Švec Španjol: Ivana Bajcer, Mirela Blažević, Marina Ćorić, Lena Kramarić i Mateja Rusak; umjetnice iz Srbije u selekciji kustosice Biljane Jotić: Anđela Grabež, Gordana Belić, Leonora Vekić, Natalija Miladinović i Vesna Vesić; umjetnice iz Crne Gore u selekciji kustosice Nele Gligorović: Anka Gardašević, Gordana Kuč, Jovana Vujanović, Maja Šofranac i Milena Jovićević; umjetnice iz Sjeverne Makedonije u selekciji kustosice Shqipe Mehmeti: Ana Lazarevska, Hristina Zafirovska, Marija Miloševska, Tanja Balać i Shqipe Mehmeti; umjetnice iz Slovenije u selekciji kustosice Anamarije Stibilj Šajn: Anja Kranjc, Lona Verlich, Meta Šolar, Teja Tegelj i Urša Toman.

Selektorica umjetnica iz Hrvatske i kustosica izložbe Sonja Švec Španjol ističe: "Međunarodni projekt i izložba "Women about women" okuplja 25 umjetnica iz pet zemalja i predstavlja jedinstven prostor unutar kojeg umjetnice iskreno i otvoreno progovaraju vlastitim umjetničkim jezikom, različitim izričajima i kroz različite medije objedinjene zajedničkom temom žene. Samostalne umjetnice i nezavisne kustosice blisko surađujući i djelujući u području kulture i umjetnosti često se suočavaju s istim predrasudama, problemima ili preprekama, a svaka ih rješava na svoj način ovisno o karakteru, temperamentu, okolnostima i mogućnostima. Takva povezanost, razumijevanje i iskustvo učinile su ovu suradnju poticajnom i bogatom, te lišenom ikakvih lažnih uvijanja i pakiranja u poželjne celofane. Bogatstvo, raznolikost, razumijevanje i otkrivanje međusobnih sličnosti i razlika i potencijala svih uključenih jedinki unutar projekta stvorilo je nevjerojatnu platformu različitosti oplemenjujući sve uključene kroz međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja, a potom i kroz komunikaciju s publikom, gledateljima, medijima i zainteresiranim pojedincima. Riječ je o jedinstvenom međunarodnom projektu koji je posvećen uvidu i ukazivanju na ulogu i značaj žene u oblikovanju kulturne i društvene stvarnosti, a to čini kroz najiskreniji vid komunikacije - umjetnost."

Izložba je tijekom siječnja bila realizirana u Beogradu (Srbija), tijekom veljače u Podgorici (Crna Gora), od 9. do 28. ožujka posjetitelji će izložbu moći razgledati u Galeriji Prica u Samoboru, potom izložba putuje u Sloveniju (Ajdovščina) i Sjevernu Makedoniju (Skoplje).

Međunarodna izložba "Women about women" provodi se u okviru projekta "Rise of women in culture in Western Balkan", a organizacija izložbe sufinancirana je sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa. Izložbu provode organizacije: Fenomena (partner lider) i BeoArt Contemporary iz Srbije, Udruga Prizma iz Hrvatske, nevladina organizacija SPES iz Crne Gore, Lokarjeva galerija iz Slovenije i udruženje SENSUS iz Sjeverne Makedonije.

Sve detalje i popratne aktivnosti vezane uz projekt i izložbu možete pratiti na FB eventu:

https://www.facebook.com/events/1120096388508124