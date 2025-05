Matilda Mueller „Priroda, portreti i (s)misao“

Matilda Mueller, akademska slikarica, suvremena je hrvatska likovna umjetnica. U travnju se predstavlja odabirom djela iz novije produkcije u knjižnici Augusta Cesarca na Ravnicama u Zagrebu.

Gđo Mueller, početkom travnja otvorili ste samostalnu izložbu u knjižnici Augusta Cesarca na Ravnicama.

Riječ je o velikim formatima.

- Prošle godine sam počela raditi novi ciklus velikih formata 140 cm x 140 cm. U posljednje vrijeme sam radila skice i slike malih formata pa sam se poželjela velikih poteza kistom i da se tako izrazim, plesom po platnu.

Naziv izložbe je "Priroda, portreti i (s)misao." Sastoji se od 6 novih velikih slika i nekoliko manjih koje su započete u prošlim ciklusima a završene u ovom.

Kao i uvijek, slikam svijet oko sebe koji promatram na svoj način. Tu se kako je mag. art. Matea Bakotić lijepo napisala u Osvrtu: "vizualno i emotivno isprepliću, a boja postaje glavni nositelj značenja, osjećaja i osobne istine."

Kod mene je još uvijek konstanta nekakva raznolikost motiva i pristupa premda se ipak može vidjeti kako ju je radila ista ruka, bar tako kažu moji prijatelji. Mag. art. Matea Bakotić je lijepo primijetila kako je nit koja veže moje slike introspektivna potraga i osobna potreba da kažem ono što riječima (premda i pišem) ne mogu.

Meni se čini kako ja u slikanju, od samoga početka, kada odlučim što ću slikati, krećem na jedan put kojim mijenjam realnost te zapravo slikom počinjem pričati priče.

Osim promatranja krajolika i ljudi, zanimaju me teme poput pripadnosti, osame, te čovjekov otpor. Zanima me i ljudska psihologija, njihovi medjuodnosi, duhovni i filozofski aspekti. Pokreće me i poezija, dobar film ili serija, drugi umjetnici i njihova djela, bilo glazba, slike, ples, ilustracija, fotografija ili skulptura. Pokreću me i "Mali" ljudi koji puno toga dobroga siju a o njima na žalost, nećete čuti na mrežama.

Bavim se pitanjima života i smrti, sreće i balansa.

Zanima me što čovjek jest, kako postati bolji, kako se prilagoditi/bivati u društvu a ostati svoj.

Motivi su raznoliki.

Sviđa mi se kolor, fin, odmjeren.

- Hvala vam za pohvalu vezanu za boju. Boje su snažne i vibrantne te dominiraju slikama. Samo je i slika u zagasitijim, smeđim tonovima. Za mene, boja je doživljaj i kada ju uzimam i miješam pa stavljam na platno kao da u meni nešto oživi i nešto se pokrene. Boja me izazove u potragu i prikazivanje onoga kako doživljavam svijet. Čini me radosnom i upija sve loše. Jako ju volim istraživati, njene nijanse i medjuodnose. Presretna sam kada ju složim na najbolji mogući način i stvorim lijepu harmoniju i ugodu a pogotovo s nijansama koje nisu očekivane. Boja nije na slikama kako bi ih uljepšala već je njihova nositeljica. Negdje je eksplozivna a negdje je tiha i samozatajna.

Što je još novo u atelijeru?

- U atelijeru trenutno radim na novoj slici. Nadam se da ću ju završiti do kraja proljeća/početka ljeta. Nastavlja se na započeti ciklus koji je trenutno izložen u knjižnici A. Cesarca na Ravnicama.

Planovi, izložbe, monografije...?

- Što se tiče planova, želja je i dalje stvarati i barem 1x godišnje iznijeti novu priču i doživljaj u slikama te nekome uljepšati prostor ili na izložbama nekoga učiniti radosnim te potaknuti na razmišljanje.