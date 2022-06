Mastercard podržava mjesec ponosa kampanjom u metaverzumu

U lipnju, mjesecu ponosa, Mastercard nastavlja svoju dugogodišnju podršku LGBTQIA+ zajednici kroz kampanju Your True Self is Priceless osmišljenu da proslavi snagu koja dolazi iz prihvaćanja sebe i življenja svog autentičnog ja.

Sveobuhvatna kampanja proteže se kroz događaje na New York City Prideu, aktivaciju na društvenim mrežama i u virtualnom svijetu kroz dva impresivna metaverzalna iskustva u Decentralandu i Meta Horizon Worldsu. Kao dio kampanje, Mastercard traži od članova LGBTQIA+ zajednice da napišu iskrena, rukom pisana pisma mlađima sebi na bilo kojem dijelu njihova putu do prihvaćanja svog pravog „ja" bez obzira na njihovu odluku. Ove iskrene poruke prikupljene putem društvenih mreža slavit će pozitivnu snagu autentičnosti i bit će dio virtualne, impresivne izložbe u Horizon Worldsu, galeriji u Decentralandu te tiskanim, društvenim i drugim medijima. Ljudi mogu podijeliti savjete sa svojim mlađim ja i prateći Mastercard na Instagramu i TikToku.

Ova proslava Pridea temelji se na Mastercardovoj predanosti LGBTQIA+ zajednici, nakon što je kompanija 2019. uvela True Name, značajku koja omogućava transrodnim i nebinarnim korisnicima da prikažu odabrano ime na svojoj Mastercard kartici, dajući im način da ponosno predstavljaju svoje pravo ja povećavajući njihovo zadovoljstvo i sigurnost u svakodnevnim transakcijama.

"Graditi svijet u kojem su svi uključeni temelj je Mastercardovih vrijednosti, a mi s ponosom slavimo LGBTQIA + zajednicu i slobodu koja proizlazi kada ljudi žive svoje autentično ja - odajući počast onima koji to već čine i onima koji tome još uvijek teže," rekao je Rustom Dastoor, izvršni potpredsjednik, voditelj marketinga i komunikacija u Mastercardu, Sjeverna Amerika. "Ovogodišnji Pride donosi nove prilike za dopiranje do ljudi, kako u fizičkom tako i u digitalnom svijetu. Uzbuđeni smo što ćemo zajedno s našim partnerima stvoriti jedinstvena iskustva koja slave, obrazuju, inspiriraju i podižu zajednicu."

Parada uključuje događaje uživo i online zakazane tijekom mjeseca

Budući da naši fizički i digitalni životi postaju ujedinjeniji nego ikad, Mastercard nudi impresivna virtualna iskustva koja omogućuju samoizražavanje i slavlje.

U suradnji s Meta Creative Shopom i kreatorima RhondaX i SKitter, Mastercard je u Horizon Worldsu pokrenuo True Self World, besplatno društveno iskustvo koje omogućava ljudima da istražuju, povezuju i slave svoje pravo ja u virtualnoj stvarnosti. Dostupan u SAD-u i Kanadi, True Self World služit će kao stalni virtualni prostor u kojem se članovi LGBTQIA+ zajednice i njihovi prijatelji mogu sastajati i komunicirati u impresivnom svijetu putem svojih Meta Quest 2 slušalica. True Self World dio je Meta Pride World Huba, a uključivat će zajednička i privatna područja za raspravu, igre i druge interaktivne aktivnosti.

"Inspirativno je vidjeti kako brendovi poput Mastercarda koriste virtualnu stvarnost kako bi proslavili važne kulturne trenutke kao što je Pride i stvorili pristupačne prostore za LGBTQIA+ zajednicu tijekom cijele godine", zaključila je Nada Stirratt, potpredsjednica globalne poslovne grupe u tvrtki Meta.