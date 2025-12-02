Master plan za održivi razvoj turizma u slivu rijeke Save

Dionici iz svih pet zemalja sliva rijeke Save okupili su se danas u Zagrebu na 2. Forumu dionika Master plana za održivi razvoj turizma u slivu rijeke Save, čime je obilježena završna faza konzultacija u izradi sveobuhvatne i dugoročne regionalne turističke strategije. Događaj je organizirala Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC).

Master plan je izrađen u sklopu Programa integriranog razvoja riječnih koridora Save i Drine - Faza I, uz potporu Svjetske banke i Globalnog fonda za okoliš (GEF). Izradili su ga THR Strategic Tourism Advisors iz Barcelone i OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba. Dokument postavlja okvir za održivi razvoj turizma u cijelom slivu, a temelji se na zaštiti okoliša, očuvanju kulturne baštine i usklađenoj prekograničnoj suradnji.

Dragan Zeljko, izvršni tajnik ISRBC-a, naglasio je važnost ove inicijative: „Sava nije samo rijeka - ona je zajednički resurs, veza između naroda i zajednica te izvanredan temelj za održivi razvoj turizma. Korištenje unutarnje plovidbe, proširenje biciklističkih ruta uz rijeku, promicanje kulturne baštine, prirodnog bogatstva i raznolikosti koridora/sliva rijeke Save, sve to čini srž vizije koju zajedno gradimo."

Regionalna strategija utemeljena na tri stupa

Predstavnicima regionalnih ministarstava, javnih tijela, organizacija, razvojnih agencija te udruga iz područja turizma, riječnog prometa i zaštite okoliša, kao i lokalnim poduzetnicama, predstavljena je vizija i misija Master plana. Plan je baziran na tri razvojna stupa: nautičkom turizmu, ekoturizmu i cikloturizmu, prepoznatim kao ključnim zajedničkim resursima koji mogu objediniti turističku ponudu regije, ojačati prekograničnu suradnju i povećati konkurentnost savskog sliva na međunarodnom tržištu.

Poseban naglasak stavljen je i na socijalnu uključenost, uz fokus na ulogu poduzeća kojima upravljaju žene te na mehanizme koji osiguravaju pravedno sudjelovanje u turističkim lancima vrijednosti.

Akcijski plan i prijedlog upravljačke strukture

Na Forumu su predstavljeni Akcijski plan održivog razvoja turizma u slivu rijeke Save, implementacijski okviri na razini klastera, te projekti i primjeri studija izvedivosti razvijeni u sklopu Master plana. Ovi elementi definiraju prioritetne intervencije, odgovorne institucije, indikativne rokove i mogućnosti za koordinirana ulaganja na razini cijelog sliva i pojedinih klastera.

Tijekom izrade Plana projektni tim proveo je opsežnu analizu turističkih, okolišnih, društvenih i plovidbenih izazova te predložio mjere kako bi se osiguralo da razvoj turizma ne ugrozi osjetljiva staništa, zaštićena područja, riječne ekosustave niti kulturni identitet zajednica duž Save. Rad je uključivao brojne radionice i obilaske lokacija u svim zemljama sliva, u okviru kojih su dionici zajednički identificirali mogućnosti za poboljšanja i odgovorna ulaganja. Taj širok participativni proces osigurao je da Master plan odražava lokalne prioritete, stvarne razvojne potrebe i zajedničke ambicije regije.

Komentirajući tehnički aspekt izrade Master plana, Javier González, voditelj projekta iz THR-a, je istaknuo: „Master plan se temelji na čvrstim dokazima, opsežnom terenskom radu i izravnim doprinosima dionika iz cijelog područja sliva. Pruža praktične i ostvarive korake koji mogu usmjeriti koordinirani i održivi razvoj turizma u godinama koje dolaze."

Jedna od ključnih komponenti Master plana je predloženi mehanizam upravljanja, usmjeren na usklađivanje razvoja turizma preko granica te na usmjeravanje zajedničkog donošenja odluka, mobilizacije ulaganja, razvoja proizvoda i marketinških aktivnosti.

Po završetku integracije komentara prikupljenih na Forumu, finalna verzija Master plana bit će objavljena početkom sljedeće godine.