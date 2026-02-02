Po prvi put u povijesti EV prestigla benzince u EU

Po prvi put u povijesti europskog automobilskog tržišta, električna vozila premašila su prodaju benzinskih automobila na razini Europske unije. Prema najnovijim podacima Europske udruge proizvođača automobila (ACEA), u prosincu 2025. potpuno električna vozila bila su prva po broju novih registracija čineći gotovo četvrtinu svih novoregistriranih vozila u Europskoj uniji. Još je važnije naglasiti da vozila koja u sebi imaju bateriju, uključujući električna vozila i hibride, danas čine čak dvije trećine ukupnog tržišta. Time je prosinac označio jasnu prekretnicu u smjeru elektrifikacije cestovnog prometa u Europi.

Strujni krug pozdravlja ovaj povijesni trenutak i ističe kako se radi o prekretnici koja potvrđuje da električna vozila više nisu samo ekološka alternativa, već mainstream rješenje za osobni i profesionalni prijevoz. Dugoročni trendovi u EU pokazuju kontinuirani rast udjela električnih i hibridnih vozila, uz istovremeni pad benzinskih, kao i dizelskih modela koji su od jedne od najprodavanijih skupina, u statističkim izvješćima završili u kategoriji „ostalo".

Kada je riječ o Hrvatskoj, podaci ACEA-e pokazuju drukčiju sliku. U 2025. godini registracije potpuno električnih vozila pale su za 29,4 %, dok su plug-in hibridi zabilježili snažan rast od 80 %, a klasični hibridi porast od 27,1 %. Istodobno, prodaja dizelskih vozila pala je za 19,2 %, što potvrđuje postupno napuštanje fosilnih pogona.

Iz Strujnog kruga naglašavaju da pad registracija električnih vozila u Hrvatskoj ne odražava pad interesa, već je izravno povezan s poticajima, koji su objavljeni tek krajem prošle godine. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da se veliki dio kupnji električnih vozila realizira upravo nakon obrade prijava, što znači da se značajan rast očekuje tijekom 2026. godine, čime će se hrvatsko tržište približiti europskim trendovima.