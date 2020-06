Martinska najavljuje vruće ljeto

Zajedničkim snagama i unatoč nemogućoj situaciji epidemije Martinska, festivalska destinacija koja je oživjela prošlo ljeto u srcu Dalmacije, u Šibeniku i ovo će ljeto biti epicentar dobre glazbe i jedinstvene atmosfere na obali Jadrana.

Druga sezona Martinske održat će se kroz srpanj i kolovoz 2020. godine, a unutar ta dva mjeseca održat će se šest festivala. Sezonu 2020. otvara 18. izdanje Seasplash festivala koje će se održati od 16. do 19. srpnja, nakon toga slijedi ŠI gitarijada 25. srpnja, Slurp! festival koji će se prvi put održati van Pule od 31. srpnja do 1. kolovoza, Membrain festival koji je na redu 7. i 8. kolovoza, Blast fest je na redu od 14. do 18. kolovoza i sve zatvara Martinska Punk festival od 21. i 22. kolovoza. Sva događanja će uskoro najaviti detaljne sadržaje, kao i Pločnik koji će potpomagati dnevne programe svojim konceptom kreativnog huba, koji trenutno važi za jedan od epicentara nezavisne kulture u Zagrebu.

Prostor nekadašnjeg auto kampa Martinska, te poznato gradsko kupalište tik preko puta povijesnog Šibenika, uz inicijativu i intenzivnu suradnju Grada Šibenika, Turističke zajednice grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije te organizatora festivala otvorilo je 2019. novu stranicu svoje povijesti. Lokaciju iznimnog potencijala, zajedničkim snagama, "oživjeli" su kroz srpanj i kolovoz 2019. festivali Regius, Seasplash,Kanal, Nox, Membrain i Blast i jednodnevni TLM #5 warm up.

Prisjetimo se, prva sezona Martinske je privukla preko 15 tisuća posjetitelja za vrijeme šest festivala i jednog jednodnevnog događanja, uz zamjetan porast inozemnih gostiju te povećanje broja posjetitelja na svim pojedinačnim događanjima. Uz koordinaciju Pozitivnog ritma kao voditelja projekta Martinska, očišćen je prostor nekadašnjeg kampa, koji je zadnji put bio u funkciji 1989., te je pripremljen prostor za kampiranje publike kao i niz drugih sadržaja; pozornice, ugostiteljski objekti, dućan merchandisea, štandovi s hranom.

Čarobni rt Martinska koji se nalazi na početku šibenskog kanala, a pruža sve ono što zamišljate od ljetnog festivala: more, predivnu prirodu, gustu borovu šumu, blizinu grada, a opet dovoljnu udaljenost, ponovno će biti spremna prihvatiti raznovrsnu publiku, domaću i stranu, na niz festivala različitih žanrova. Na ovoj jedinstvenoj festivalskoj lokaciji publika će ponovno moći uživati u dva mjeseca live nastupa, DJ setova, plesanja, kupanja, druženja, odmaranja, uživanja u rekreativnim i edukativnim aktivnostima, umjetnosti.

