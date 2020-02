Martin Garrix predvodi program sedmog Sea Dance Festivala

Martin Garrix, trostruki dobitnik titule za najboljeg svjetskog DJ-a, predvodit će program sedmog Sea Dance Festivala na koji stiže uz audio-vizualni spektakl kakav je publika do sada mogla vidjeti samo na najvećim festivalima kao što su Tomorrowland, Coachela, EXIT, Ultra i drugi. Koliko je Garrix svojom pojavom uzdrmao same temelje glazbene industrije, govori podatak da je sa samo 23 godine najbolje rangiran svjetski DJ u proteklom desetljeću te činjenica da iza sebe ima čak 60 milijuna fanova, 19 prestižnih glazbenih nagrada, kao i 69 singlova koji zajedno premašuju 10 milijardi streamova! Vodeći svjetski izvođači poput Rihanne, Justin Biebera i Dua Lipe natječu se tko će surađivati s njim, dok ga je magazin „Forbes" proglasio jednim od najutjecajnijih svjetskih ličnosti ispod 30 godina. Osim nastupa na Zimskim olimpijskim igrama 2018, ove godine je izabran i za autora službene himne Europskog prvenstva u nogometu UEFA EURO 2020! Nakon što je Guetta ljestvicu Sea Dance spektakla postavio veoma visoko, Garrix je danas praktično jedini u svijetu koji može ne samo da je dohvati, već i dodatno podigne, barem ako je suditi po moćnim produkcijskim nacrtima koje je njegov tim pripremio u suradnji sa EXIT timom. To potvrđuje i podatak da je u službenoj Sea Dance festivalskoj anketi osvojio uvjerljivo prvo mjesto, s čak duplo više glasova od drugoplasiranog izvođača, što je do sada nezabilježeno u povijesti svih Exitovih festivala. Publiku iz preko 40 zemalja svijeta okupljenu od 28. do 30. kolovoza na fantastičnoj budvanskoj plaži Buljarica u Crnoj Gori očekuje nesumnjivo glazbeni događaj godine, i to u novoj eri u koju je prethodne godine uplovio Sea Dance Festival, danas jedan od najvećih muzičkih događaja na cijelom Mediteranu.

Martin Garrix ne prestaje pomicati sve poznate granice kada je glazbena industrija u pitanju. Osim što je do headlinerskih pozicija na svim najvećim svjetskim festivalima stigao već prije 18. rođendana, njegova lista suradnika uključuje imena kao što su Rihanna na čijem albumu trenutno radi! Tu su još i Justin Bieber s čijom karijerom ga nerijetko uspoređuju, ali i Dua Lipa, Bebe Rexha, Mike Shinoda i desetine drugih. David Guetta mu je osobno uručio nagradu kada je treću godinu uzastopno bio proglašen za najboljeg svjetskog DJ-a, dok je Carl Cox za Garrixa rekao da je „lice budućnosti" u dokumentarnom filmu „What We Started" u kojem se osim njih dvojice, pojavljuju još i Garrixov mentor, čuveni Tiesto te čitava plejada elektronskih umjetnika kao što su Moby, Afrojack, Steve Angello, ali i pop zvijezde kao što su Ed Sheeran ili Usher. Garrixov zvjezdani status prepoznala je rano I magazin Forbes, koja ga je uvrstio na listu najutjecajnijih osoba ispod 30 godina, gdje je ujedno bio i najmlađi, dok se prirodno našao i među najplaćenijim di-džejevima na planeti, a svoj zvjezdani status zakucao je nastupom na zatvaranju Zimskih olimpijskih igara u veljači 2018. u Pjongčangu!

Među vrtoglavih 19 muzičkih nagrada, nalaze se i dvije MTV EMA nagrade, dva MTV Millenial Awards priznanja, International Dance Music Award za najboljeg muškog izvođača, dok mu je magazin GQ dodelio titulu "Man of Today"! Prvo mjesto na Top 100 listi portala DJ Mag čak tri puta za redom, headlinerske pozicije velikih festivala, brojne fanove širom svijeta, omogućile su mu i pjesme koje danas broje milijarde YouTube pregleda! Ono što ga izdvaja od ostalih je činjenica da Garrix svoje talente pokazuje u više sfera i žanrova, kako kroz suradnju s Patrickom Stumpom, pjevačem benda Fall Out Boy, tako i sviranjem gitare uživo u jednoj od najpoznatijih talk-show emisija „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Gitaru naime svira od osme godine, a kroz nju je stekao brojna muzička znanja koja koristi u pisanju pjesama.

Prve ulaznice za Sea Dance od 14. veljače!

U petak, 14. veljače, stiže i veoma ograničen kontigent prvih ulaznica za novi Sea Dance po promotivnoj cijeni s 50% popusta, od samo 210 kn, koja će biti aktualna do isteka zaliha! Ulaznice će moći kupiti putem stranice seadancefestival.me.