Marinada u Začaranoj Močvari

Kako bi provod nedjeljom prošao čim ugodnije, važno je slušati dobru muziku barem sat vremena. Da bi ostvarili taj cilj, sve što vam je potrebno nalazi se upravo u vašem omiljenom klubu na obali Save, jer nam se nakon godinu dana vraća "art-klapa" Marinada!

Ovaj eksperimentalni electro pop bend kojeg čine Marin, Robert, Marko i Saša osnovan je 2003. godine kao Marinov (Glasshopper, Gori Ussi Winnetou, Zona Industriale) autorski projekt koji se kasnije formirao u bend. U svojoj karijeri izdali su preko 20 snimljenih albuma, dok je zadnji, "Hladno prešano" izašao u prosincu prošle godine.

Novi list za njih kaže da sviraju "minimalistički pop bez tipičnih elemenata pop glazbe, na svoj način uvrnut i drukčiji", a javno.com da su "prilično bizaran, ali originalan riječki bend, opsjednut pjesmama u kojima se pojedini dijelovi ponavljaju u nedogled". Mogli bi reći da je slušanje Marinade, koje ponekad nazivaju i "riječkim pop Kraftwerkom" kao da slušate vjetar s najvišeg brda ili pjev slavuja u rano jutro, ali nećemo. Reći ćemo samo da je slušanje Marinade unikatno muzičko putovanje koje će vas ispuniti više nego ugodnim vibracijama da započnete idući tjedan.

"Njih četvorica, Marin, Robert, Saša i Marko, stali su na mali podij i krenula je melodija, lijepa i tanka, skoro lomljiva. Elegantno me povukla sa sobom, kako to već ljepotice znaju, i sat vremena kasnije izbacila van svježeg i novog. Bio je to mentalni welness. Ili meditacija. U svakom slučaju, nešto ljekovito. Glazba Marinade ima hipnotičko svojstvo; uvuče li vas u sebe otkrit ćete jedno toplo, mekano, jako ugodno mjesto." (Ante Perković, IHG).