Belle and Sebastian dolaze na INmusic festival

Kako se podsjeća u najavi, Stuart Murdoch i Stuart David osnovali su Belle and Sebastian 1994. godine u Glasgowu gdje su za fakultetsku izdavačku kuću Electric Honey 1996. izdali debitantski album "Tigermilk" u, danas raritetnoj, nakladi od svega 1000 kopija.

Bend, koji je odabrao ime po televizijskoj adaptaciji istoimene francuske novele o dječaku i njegovom psu, jedan su od najvažnijih indie pop sastava i svojevrsni rodonačelnici žanra koju publika strastveno podržava od samih početaka.

U oštroj konkurenciji su 2005. godine i službeno od strane publike izabrani za najbolji škotski bend, dodaje se.

U godini svog prvijenca objavljuju i "If You're Feeling Sinister" za Jeepster Records, koji će 1999. objaviti i reizdanje debitantskog albuma, kao i naredna tri studijska izdanja - "The Boy With An Arab Strap", "Fold Your Hands Child", "You Walk Like a Peasant" i "Storytelling".

Uslijedili su albumi "Dear Catastrophe Waitress" (2003), "The Life Pursuit' (2006), "Belle and Sebastian Write About Love" (2010), "Girls in Peacetime Want to Dance" (2015) te, najrecentniji iz 2019., koji je originalna glazba za film "Days of the Bagnold Summer", u kojoj glavnu ulogu igra Earl Cave, sin Nick Cavea.

Belle and Sebastian se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killersa, Nicka Cavea & The Bad Seedsa, Deftonesa i White Lies na odgođenom izdanju INmusic festivala, najavljenom da će se održati na jarunskim otocima od 20. do 22. lipnja.