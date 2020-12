Marina Blažek, keramičarka

Marina Blažek suvremena je hrvatska umjetnica, istaknuta keramičarka, autorica je kompleksnog opusa.

Strastvena ste keramičarka.

- Već više od dvadeset godina bavim se keramikom, doduše s različitim intenzitetom, a u zadnjih pet godina kontinuirano i predano. Glina je moj medi za kreativno izražavanje koji mi omogućuje da napravim djela izražajne snage - od meditativnog do energičnog, bezvremenog do suvremenog, intimnog do ekspanzivnog. Osluškivanjem vlastitih unutarnjih emotivnih stanja crpim inspiracije i gradim koncepte za moja keramičke djela. Dok radim s glinom cijelo vrijeme balansiram između tijela i prostora, snage i krhkosti, prisutnosti i odsutnosti. Odabirom takvog pristupa rada ciljano potiskujem potrebu potpune kontrole i utjecaja na proces izvedbe djela, isto tako se prepuštam intuiciji i prisutnosti trenutnog emocionalnog stanja dok radim.

Za svoje radove koristim velik broj različitih glina, glazura, pigmenata, oksida i različitih kemikalija kako bih zadovoljila svoju sklonost eksperimentiranju i ljubavi prema bojama. Različite vrste peći zapaljenje keramike (na struju, na plin ili na vatru) i visoke temperature paljenja keramike dodaju novu vrstu nepredvidljivost kod mojih radova. Ovakva kombinacija pristupa radu i kreiranju umjetničkih keramičkih djela omogućuje eksperimentiranje na više razina što mi čini veliki izazov, zabavu i zadovoljstvo.

Kako vidite,doživljavate aktualnu produkciju u keramici?

- Suvremenu keramiku današnjice gledam s velikom naklonošću jer ustrajno pokušava osloboditi medij gline od njegovog funkcionalnog imperativa. Brojni umjetnici danas mijenjaju percepciju keramike, uzimajući oblik funkcionalne posude ili eksplozivne skulpture, da umjetnička kompozicija dobije svoje dužno poštovanje i priznanje u mjerilima suvremene umjetnosti. Nova generacija keramičara umjetnika radi na novim eksperimentima kao keramičarka Kate Blacklock koja je integrirala umjetnosti i tehnologiju korištenja 3D tisak za stvaranje njene keramičke umjetnosti ili performans „Paso Doble" koji je nastao u suradnji španjolskog keramičara Miquel Barceló i srpskog plesača i koreografa Josefa Nađa (https://www.youtube.com/watch?v=xTX5sK5kk4E) ili „Vatrene skulpture" danske keramičarke Nine Hole koja je integrirala peć i skulpturu u jednu strukturu, nove prakse unutar suvremene keramike nude neiscrpan izvorinspiracije i izazova.

Planovi?

- U suradnji s keramičarkom Nadicom Eichhor planiram 2021. napraviti veliku outdoor instalaciju visine od 5m u obliku obeliska, koja će biti smještena na Imanju Sovinjak u blizini naselja Planina Gornja gdje se nalazi moj studio ByFire u sklopu kojeg promoviram različite tehnike primitivnog paljenja keramike kao što je Pit firing, Obvara, Saggar, Raku, biskvitno paljenje na otvorenoj vatri...

Inicijator sam suradnje Udruge Glineraj i Planinske družine i voditelj višegodišnjegprojekta Vukov dol Art kojim se planira oformiti environmental art galeriju u revitaliziranom prostoru potoka Vukov dol u naselju Planina Gornja koja se nalazi u jugoistočnom dijelu Parka prirode Medvednica. Environmental art je umjetnost koja promatra i djeluje s prirodnim okolišem, umjetnost koja vraća i/ili poboljšava fizičko okruženje u opipljivom smislu i umjetnost koja se bavi socijalnom okolinom s pedagoškom ili aktivističkom namjerom. Projekt će se provoditi kroz organiziranje nekoliko izložbi i art-rezidencijana koje će biti pozvani renomirani svjetski keramičari,tema radova će bitipitanje odnosa ljudi i njihova okoliša, radovi će se trajno postavljeni duž šetnice potoka Vukov dol u šumi na tlo, na drvo, tik uz potok, u sam potok u dužini cca 2-3 km.

Novosti u atelijeru?

- Povodom promocije novoosmišljenog projekta Vukov dol Art u 2021. godini u planu je izrada prve instalacije „5t ART" napravljena od metalne mreže i keramike;visine 2,5 m, širine 0,6m i dužine 5 m.Od metalne mreže će se napraviti pet 3D znakova koji ispisuju naziv instalacije "5t ART",a 3D znakovi će se puniti doniranom keramikom keramičara iz cijeloga svijeta. Na Dan planete Zemlje 22.4.2021. instalacija 5t Art će biti postavljena uz potok Vukov dol pored staze Planinski meliniu Zagrebačkom naselju Planina Gornja kao dio početaka osnivanja environmental art galerije.