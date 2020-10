Malady Lane u KSET-u 8. 10.

Zagrebačka grupa Malady Lane u četvrtak, 8. listopada u klubu KSET promovira aktualni prvijenac „Nothing Is Too Far Anymore". Na čelu s beskrajno talentiranim Chrisom Ianom, jednim od najunikatnijih vokala iz Hrvatske, po izlasku albuma uzjahali su na valu impresivnih i vješto artikuliranih recenzija kakvih se ne bi posramili ni strani bendovi srodnog glazbenog usmjerenja.

Njihov alternativni rock i post grunge izričaj percipiran je pitkim u toj mjeri da „stvara zazubice oko toga kako bi sve to izgledalo uživo", u što će se nestrpljiva publika i znatiželjnici konačno moći i uvjeriti 8. listopada u Ksetu. Uz frontmena Chrisa Iana, poznatog i po matičnom bendu Killed A Fox i solo akustičnoj karijeri te suborca Hrvoja Baudoina na gitari, današnju postavu čine Pavle Gulić na bubnjevima (Pips, Chips & Videoclips, Lika Kolorado) i Nenad Gajić na basu (She Loves Pablo), redom daroviti i već iskusni glazbenici domaće rock scene. Album „Nothing Is Too Far Anymore" dostupan je na svim streaming servisima, Bandcamp stranici benda i Youtube kanalu Dostave Zvuka."Jedan od najboljih ovogodišnjih rock albuma i odluči li bend pokušati nešto izvan granica Hrvatske, velike su šanse da ga mnogi objeručke prihvate."

Malady Lane - „All Of My Blood" (Official Video)

Koncert se odvija u sklopu novog programa „100po100", altruistične suradnje Kluba studenata elektrotehnike i glazbenih agencija (ovaj put s Dostavom Zvuka), s ciljem da se publici (do 100 posjetitelja) omoguće svirke domaćih izvođača koje trenutna situacija najviše pogađa, pogotovo one kojima je glazba primarna životna profesija. "100po100" pružit će kontinuiran glazbeni program iz tjedna u tjedan, ispreplićući raznolike žanrove i izvođače. Iz Kseta napominju da će ponekad zbog interesa publike pojedini koncerti doživjeti i svoje „reprize", odnosno dodatne termine.

ULAZNICE I VAŽNE NAPOMENE

Ulaznice po cijeni od 40 kuna mogu se kupiti Dirty Old Shop i na dan koncerta na ulazu u KSET. Broj ulaznica je ograničen.

Koncert se odvija u skladu s odredbama Stožera civilne zaštite za okupljanja u zatvorenim prostorima do 100 sudionika, zahtijevajući tako mjerenje temperature i dezinfekciju ruku na ulazu. Posjetiocima se preporučuje nošenje zaštitnih maski za lice te ih se moli na odgovorno ponašanje i održavanje dovoljne fizičke distance prilikom cijele večeri i poštivanje predviđenih lokacija za obitavanje prilikom samog koncerta. Iznimno će radi pružanja većeg otvorenog prostora biti omogućen pristup bočnom dvorištu pored KSET-a.

Malady Lane je bend Dostave Zvuka.