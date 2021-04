Zagrebački rock bend Malady Lane koristi House of Pablo Live Session kao priliku za zbližavanje s publikom i predstavljanje u intimnijem ozračju. Nešto manje od pola sata svirke u ambijentu prostora za probu, iz dragosti prozvanog „Pablara", fanovima će približiti debi album „Nothing Is Too Far Anymore" prepun radiofoničnih i energičnih songova.

Malady Lane već skoro cijelo desetljeće nenametljivo pridonosi razvoju domaće nezavisne scene, a dugo iščekivano prošlogodišnje službeno debi izdanje našlo se na brojnim listama ponajboljih izdanja godine. „Nothing Is Too Far Anymore" izdvaja se među izdanjima bliskog zvuka svojom ulaštenom produkcijom i vještim nijansiranjem emocija i nostalgije kroz pitke post grunge i rock numere.

Prepoznatljiv vokal Chrisa Iana utopljen u bogate gitarske dionice popraćene energičnom ritam sekcijom publici kroz debi album s 12 pjesama nudi repetitivno uživanje kao jedinu prihvatljivu alternativu u doba neizvjesne koncertne budućnosti.

Malady Lane at House of Pablo

U drugom izdanju House of Pablo Live Sessiona bend naglasak stavlja na pjesme s albuma „Nothing Is Too Far Anymore", ali i najavljuje rad na drugom studijskom albumu kroz pjesmu „Wings of a Crow" koja je nastala 2006. te je snimljena kao demo materijal benda Pangea koji je bio preteča Malady Laneu.

Popis izvođenih pjesama:

1. Shelter

2. No Window

3. Wings of a Crow

4. You Found Me

5. All of My Blood

6. Flames

Audio snimanje potpisuje Filip Pacak, dok je mix i master zasluga Leonarda Klaića, za video i montažu zaslužan je Hrvoje Baudoin.

Nakon najavnog i prvog u nizu She Loves Pablo live sessiona, „Pablara" je bogatija za live session Malady Lanea. U narednim mjesecima House of Pablo kolektiv predstavit će još nekoliko iznenađenja.

Malady Lane su Chris Ian, Pavle Gulić, Nenad Gajić i Hrvoje Baudoin.

LINKOVI:

facebook.com/MaladyLane/

https://www.instagram.com/maladylane/?hl=en

https://band.link/NITFA

Malady Lane je bend Dostave Zvuka.