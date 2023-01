Mala škola lobiranja tijekom pandemije

Udruženje akreditiranih laboratorija u medicini (ALM) je klub njemačkih laboratorija. U upravi ALM-a sjede šefovi laboratorijskih giganata Sonica, Limbacha, Amedesa i Synlaba. Njihova imena doduše gotovo nitko ne poznaje, ali te tvrtke iz godine u godinu analiziraju milijune medicinskih uzoraka, od hepatitisa, gripe, norovirusa pa sve do koronavirusa.

Zahvaljujući pandemiji, proteklih je godina u laboratorijskoj branši vladala zlatna groznica. Dobit je doslovno eksplodirala u protekloj poslovnoj godini. Na primjer u firmi Sonic Healthcare, koja je u razdoblju između srpnja 2020. i lipnja 2021. svoju dobit više nego utrostručila, s 82 milijuna eura na 274 milijuna. Za to su, kako Sonic piše u svom godišnjem izvještaju, između ostaloga zaslužni PCR-testovi na koronu.

Branša zanimljiva investitorima

Suvlasnici nekolicine tih laboratorijskih divova su financijski investitori. Usred pandemije je primjerice američki financijski koncern Goldmann Sachs, s još dva druga investitora, preuzeo laboratorijsku kompaniju Amedes, čije je sjedište u Göttingenu, za što su platili 1,5 milijardu eura.

Njemačke medijske kuće WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung (SZ) su analizirali više od 1.000 stranica internih dokumenata Ministarstva zdravstva, u kojima se radi ponajprije o plaćanju naknada za PCR-testove. Za analiziranje testova za gripu i slične uzročnike drugih bolesti laboratoriji dobiju oko 20 eura - a za PCR-testove na koronavirus od zdravstvenih osiguranja su dobivali po 59 eura.

Očito uspješno lobiranje

Dokumenti pokazuju kako je lobističko udruženje ALM uspješno radilo na tome da što je moguće duže održi tako visoke cijene za analizu PCR-testova. Odnosno kako je ALM pokušao isključiti veterinare, zubare ili apotekare iz provođenja testova, odnosno da i oni od toga profitiraju. Dokumenti osim toga otkrivaju i kako je ALM svojim lobističkim aktivnostima doprinio tome da su njemačka Savezna vlada i zdravstvena osiguranja u plaćanju naknada za PCR-testove u protekle tri godine možda neopravdano potrošili milijarde eura.

Prije nego što Ministarstvo zdravstva u uvjetima pandemije usvoji neki zakon ili odredbu, pravilo je da se posluša što o tome imaju za reći i ona udruženja čije poslovanje pogađaju nova pravila. Tako je bilo i kod testova na koronu, kod kojih je njemačka vlada usvojila nove odredbe o testiranju građana. Nacrt novih pravila je tada dobio i ALM, kao udruženje laboratorija u Njemačkoj. I kako pišu njemački mediji, predsjednik ALM-a Michael Müller je u roku od samo nekoliko sati znao slati Ministarstvu zdravstva svoje prijedloge za - korekcijama.

Bilješke ministra zdravstva

A da su njegovi dopisi često završavali na radnom stolu samog ministra zdravstva Jensa Spahna, to se, kako pišu WDR, NDR i SZ, vidi na bilješkama koje je po Müllerovim porukama vlastoručno pisao - savezni ministar. „Molim u kolovozu organizirati video-konferenciju s ALM-om", to je jedna od tih bilješki. Na pitanje o utjecaju laboratorijskog lobija na njegovu politiku, tadašnji šef resora Spahn je priopćio samo da on nema više pristup dokumentima ili papirima na temelju kojih bi mogao detaljno proučiti ono oko čega su ga pitali njemački novinari, te o tome dati i neki komentar.

Već u travnju 2020. je Ministarstvo zdravstva planiralo da i veterinarski laboratoriji sudjeluju u analizi PCR-testova, kako bi se povećalo kapacitete testiranja. Na dan 21. travnja 2020. šef ALM-a Müller je poslao dopis Spahnu, kojim oštro protestira protiv planiranog širenja testiranja i na veterinare: "Predviđeno davanje dozvole veterinarkama i veterinarima ... nije ni potrebno, a ni prikladno i zato smo protiv toga." Veterinarima za to nedostaju „potrebne sposobnosti i znanja", tvrdio je on.

Veterinari „izbrisani"

Veterinari su na koncu bili „izbrisani" iz pravilnika o testovima. Predstavnici veterinarske medicine do danas su ljuti zbog toga, pa i zbog toga što znaju da su svoje usluge mogli ponuditi jeftinije, te da su tako veliki kapaciteti za provođenje PCR-testova ostali neiskorišteni.

WDR, NDR i SZ su šefu ALM-a Mülleru poslali ukupno jedanaest pitanja, o njegovim lobističkim aktivnostima, o cijenama za testove, o dobiti laboratorija. Ta je pitanja šef ALM-a dobio 16. prosinca prošle godine. Do zaključenja priloga on nije bio odgovorio niti na jedno jedino pitanje. Preko svoje referentice je samo poručio da su mu za pripremu odgovora na ta pitanja potrebna četiri tjedna.

Direktna veza do ministra?

Kako je šef ALM-a postupao, pokazuje primjer iz lipnja 2020. Tada je nadležno njemačko zdravstveno tijelo odlučilo da zdravstvena osiguranja za PCR-test od 1.7.2020. više ne moraju plaćati 59 eura, već samo 39,40 eura. A to bi značilo da mora opasti cijena testa, cijena koju je njemačka vlada nadoknađivala po testu, baš onako kako je to i predviđeno smjernicom savezne vlade.

15. lipnja Müller iz ALM-a, u dopisu upućenom ministru zdravstva, moli ministra Spahna da se tu odluku ne počne provoditi. Četiri dana kasnije Müller šalje novi dopis ministru i moli ga da ne snižava cijenu jer u suprotnom „mali laboratoriji neće moći obavljati PCR-testove na način da barem pokriju svoje troškove".

Cijena nije snižena...

26. lipnja 2020. je održan susret Spahna i Müllera, kratko nakon toga Ministarstvo zdravstva je objavilo da savezna vlada neće snižavati naknadu za PCR-testove. Spahn ne želi o tome reći ništa osobno, umjesto toga samo poručuje da se o svemu treba pitati Ministarstvo zdravstva. Ali ni Ministarstvo zdravstva se nije očitovalo o tom slučaju.

25.11.2020. Ministarstvo zdravstva je planiralo uvesti nova pravila, po kojima bi i zubarima bilo dozvoljeno da obavljaju PCR-testove. Ali samo dan nakon toga Müller piše Ministarstvu: "Smatramo da za prihvat ... zubara i veterinara nema potrebe." Na koncu su i zubari bili izbačeni iz finalnog teksta vladine odredbe o provođenju korona-testova.

Uspješne intervencije

U lipnju 2021. savezna je vlada planirala ponovno mijenjati pravilnik o testovima. Ministarstvo je nacrt izmjena poslalo i šefu ALM-a Mülleru. Njime je bilo predviđeno da naknada koju savezna vlada plaća za PCR-testove, i koja je u međuvremenu snižena s 50,50 na 43,56 eura, od 1. kolovoza iznosi 39,16 eura.

Müller žurno šalje odgovor Ministarstvu, i tvrdi da njegovo udruženje u slučaju „rezanja" naknade dvoji oko toga hoće li se moći održati kapacitete testiranja. U konačnoj verziji teksta odredbe koju je usvojila vlada kao visina naknade koju plaća država stoji 43,56 eura. Ništa se nije promijenilo po pitanju visine naknade.

U studenom 2021. Ministarstvo je planiralo uključiti i apotekare i kućne liječnike u postupak analize brzih PCR-testova u njihovim ordinacijama, odnosno prostorijama - i to po cijeni od 30 eura po testu. Müller je dobio nacrt odredbe, i opet pisao Ministarstvu, tvrdeći pritom da liječnici i apotekari za to „nisu stručno obučeni", te da ne poznaju zakonsku regulaciju. I zato on na planove Ministarstva „gleda kritički", te dodaje da ga odbacuje. Tri tjedna kasnije objavljena je nova odredba savezne vlade o testovima, bez planiranih brzih PCR-testova.

Šef ALM-a Müller u svojim je dopisima u više navrata prijetio da snižavanje cijena testova povećava „rizik" od toga da „medicinski laboratoriji obustave provođenje Sars-CoV2-PCR-testiranja". To je bila prijetnja izrečena usred pandemije. No, kad je visina naknade za testove bila doista reducirana, porasli su i kapaciteti - očigledno je analiza testova i po nižim cijenama i dalje bila lukrativan posao.