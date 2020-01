Luke Skywalker napustio Facebook iz protesta

Mark Hamill, legendarni Luke Skywalker iz Ratova zvijezda, napustio je Facebook jer ta društvena mreža ne zahtijeva da politički oglasi budu iskreni.

- Jako sam razočaran što Mark Zuckerberg više drži do profita nego do istine i odlučio sam izbrisati svoj Facebook račun. Znam da će ovo na globalnoj razini izazvati reakciju 'koga briga', ali ja ću zbog toga bolje spavati, objavilo je Mark Hamill na Twitteru.

Hamillova objava izazvala je poplavu reakciju, većinom pozitivnih. Ljudi pozdravljaju činjenicu da je iskoristio svoju slavu kako bi se založio za istinu u politici.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 17.01.2020. 12:01:00