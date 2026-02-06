Lucidni ciklus u krejonu Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je izuzetnog opusa, donedavni glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, znatno više cijenjen u inozemstvu nego u domovini, i danas je aktivan u atelijeru, beskrajno radoznao, pustolovno raspoložen.

Pred nama je novi ciklus crteža u krejonu (francuska riječ crayon, označava vrstu olovke koja se upotrebljava u slikarstvu), zagonetan, izazovan i lucidan.

Oblici koji izranjaju uz gustoće isprepletenih linija, ukazujući se, kao aktovi, leptiri, nepoznata lica u fotelji, ptice, cvijet,u nelimitiranim prostorima, da, u beskrajnim volumenima.

Crtež zgusnut, većinom neproziran, tajanstven, jak, čvrst, crtež koji zrači, osvjetljavajući okolnu prazninu.

Niz zaboravljenih trenutaka, oživljenih u ciklusu, niska bisera, emotivno realizirani, žive i dalje poput uspomena, koji ipak mogu ponegdje izblijediti, ali ove ne, taj niz čudesnih ulomaka vremena.

Izvrstan ciklus akademskog slikara Damira Medvešeka, virtuozan, vrlo dojmljiv, razigran i prpošan, u rijetkoj tehnici.

Slikarska vještina i nadahnutost Damira Medvešeka u punom izražaju.