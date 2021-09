Loši ispušni ventili pandemije

Dođe pandemija i svi do sada pametni i mirni ljudi postanu ludi... e sad je pitanje jesu li se do tada samo pretvarali ili su stvarno pukli, no podaci o korištenju svih mogućih opijata i alkohola su nevjerojatni.

Koronavirus je uzrokovao povećanje potrošnje alkohola, i to ne samo kod onih koji su i prije znali konzumirati alkohol. Pokazalo je to istraživanje Deutschlandtrenda koje je pokazalo da više od polovine anketiranih je reklo kako im tek „malo" ili „nimalo" ne smetaju mjere zabrana.

Isto tako Global Drug Survey prošlog je ljeta ispitao gotovo 60 tisuća osoba u 11 zemalja (u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Austriji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Australiji, Novom Zelandu, Brazilu i SAD) te je to istraživanje pokazalo da čak 43 posto ispitanih je priznalo kako češće pije alkohol, a njih 36 posto reklo je da piju znatno više nego prije korone.

Sve to su potvrdili njemački psihijatri i psihoterapeuti otkrivši kako se uz alkohol sve više traži sve vrste "umirujućih" sredstava.

Studija Psihičko zdravlje u krizi udruge zdravstvenih osiguravatelja priključenih tvrtkama pokazala je da šest od deset terapeuta je otkrilo kako ima više problema sa alkoholizmom kod pacijenata.

Trećina od 154 liječnika i psihoterapeuta je utvrdilo kako ih ima znatno više kojima niti alkohol nije dovoljan nego posežu za kanabisom, kokainom ili halucinogenim drogama.

Razlog tomu osim straha za vlastitom egzistencijom i zdravlje tu je i dosada izazvana lockdownom. Tako u istraživanju Global Drug Survey na upit koji su razlozi zašto piju čak 42 posto anketiranih je reklo da "imaju više vremena" ili iz puke "dosade" (41 posto).

No, mnogo je i onih koji priznaju da je razlog alkoholu brige koja ih muči, a više nemaju mogućnost kao ispušni ventil koristiti sport, druženje s prijateljima.