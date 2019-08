Loše navike koje će vas postarati

Lice je samo jedno od ogledala zdravlja organizma, no jednako tako i prva stvar koju ljudi gledaju na nama, pa nije loše znati koje to loše navike donose stariji izgled nego što bi po našim godinama trebao biti.

Stoga, riješite se ovih navika pod hitno ako želite lijepo ostarjeti i slušati komplimente o svom izgledu...

Ne perete lice prije spavanja - nije neuobičajeno da žene zaborave skinuti šminku prije spavanja, ali svakako je to korak koji želite poduzeti prije odlaska u krevet. Neophodno je za uklanjanje prljavštine, znoja i šminke skupljenih tijekom dana na vašem licu. Pore se začepljuju i koža teže diše, a ako imate masnu kožu, ovime ju samo činite još masnijom.

Nedovoljan unos tekućine - hidracija je jako važna. Iz kratkoročne perspektive, dehidracija vodi do suhe kože na kojoj se pojavljuju prištići. Stalna dehidracija može uzrokovati gubitak elastičnosti kože. Preporučuje se hranjenje kože s najmanje šest čaša vode dnevno

Previše proizvoda za kožu - od viška glava ne boli, kažu, ali u ovom slučaju to nije istina. Proizvodi koji sadrže retinol koriste se za sprečavanje bora, a kada se pomiješaju s benzoil peroksidom u borbi protiv akni, to može učiniti vašu kožu suhom i povećati iritaciju kože, ali to mnogi ne znaju pa miješaju razne proizvode. Probajte način onaj koji odgovora vašoj koži i držite se njega.

Spavanje na licu - ako spavate na licu gravitacija je uraditi svoje i povući tekućinu iz vaših lica prema dolje. Potaknut ćete i gubitak kolagena, a onda dolazi do nepoporavljivih posljedica. Koža će s vremenom i gubitkom kolagena krenuti s opuštanjem čime ćete se činiti stariji nego što to uistinu jeste.