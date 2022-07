Loša navika koja vam slabi kosti

Među mnogim navikavama povezanim s pićem i ishranom koje mogu ubrzati gubitak koštane mase, postoji i jedna navika koja osobito može uzrokovati štetu, a da niste ni svjesni: nedovoljan unos kalcija i vitamina D. Te dvije hranjive tvari vrlo su važne za jake i zdrave kosti.

Manjak njihovog unosa može se javiti kada osoba odluči zamijeniti sve mliječne proizvoda, koji su dobri izvori i kalcija i vitamina D, biljnim alternativama koje nisu obogaćene s ta dva važna nutritijenta. Također, kada osoba često konzumacira često crveno meso umjesto ribe, koja je također bogata vitaminom D te bi se trebala konzumirati dva do tri puta tjedno.

Koliko je kalcija potrebno?

Preporučeni dnevni unos kalcija za odrasle je 1000 miligrama svaki dan. Ova se količina povećava na 1200 miligrama dnevno za žene nakon 51. godine.

Kako biste to ispunnili, preporuča se da svaki dan u svoju prehranu uključite hranu bogatu kalcijem poput mlijeka, tofua, sardina, jogurta... Ako ne možete zadovoljiti svoje potrebe samo hranom, pitajte svog liječnika o dodatnom unosu u obliku suplemenata za održavanje zdravlja vaših kostiju.

Ništa bez vitamina D

Važno je znati da bez vitamina D vaše tijelo ne može iskoristiti kalcij koji unosite za jačanje kostiju. Vitamin D je jedinstven jer ga vaše tijelo može proizvesti izlaganjem suncu, ali zbog vremena provedenog u zatvorenom prostoru i smanjene sposobnosti proizvodnje vitamina D, kako starimo, ponekad postaje potrebno unositi ga dodatno kroz hranu i dodatke prehrani, što će pomoći u dosezanju preporučenih 15 mikrograma vitamina D dnevno.

Kako starimo, preskakanje hrane bogate kalcijem i vitaminom D može ubrzati gubitak koštane mase te povećava rizik od osteoporoze i prijeloma stoga je važno obratiti pažnju na svoju prehranu, piše Eat This, Not That.