Ljudi koji ne bi trebali piti kavu

Kava je omiljeno piće, a utvrđeno je da kava može pomoći kod nekih stanja, a često ističu da ima utjecaj i na gubljenje kilograma.

No, na određene ljude kava može imati više negativan, nego pozitivan utjecaj. Stručnjaci su naveli za koje osobe bi bilo bolje da preskoče ispijanje ovog napitka.

Anksioznost i napadi panike - „Kofein je stimulans koji kod nekih osoba može da pogorša anksioznost", kaže McGrane. „Ako redovno doživljavate napade tjeskobe ili panike, možda biste trebali razmisliti o izbjegavanju ili smanjenju konzumiranja kave s kofeinom."

Djeca mlađa od 12 godina - „Iako kofein kod svakog od nas može izazvati određenu dozu nervoze, on može imati uočljivije, pa čak i ozbiljne nuspojave kod djece. Čak i ako se konzumira u manjim dozama", kaže McGrane. „Na primjer, previše kofeina kod djece može dovesti do povećanog broja otkucaja srca, povećanog osjećaja tjeskobe, problema s koncentracijom i do iritacije želuca". Sljedeći aspekt koji treba razmotriti, posebno kod mališana, jest da kava može prikriti znakove gladi, pa mališani možda neće osjećati potrebu za hranom koja im je neophodna za rast i razvoj.

Dojilje - „Kako je kofein stimulans i diuretik, majka koja doji i konzumira kofein može biti izložena riziku od dehidratacije", kaže Planels. „Američko udruženje za trudnoću predlaže izbjegavanje kofeina što je više moguće tijekom trudnoće i dojenja."

Ljudi s glaukomom - „Intraokularni, odnosno očni pritisak, se kod onih koji imaju glaukom povećava kada konzumiraju kavu, pa se preporučuje ograničavanje ili izbjegavanje konzumiranja, ali potrebna su dodatna istraživanja", kaže Planels.

Osobe koje pate od sindroma iritabilnog crijeva - "Kofein može ubrzati rad crijeva, uključujući povećanje šanse za dijareju, glavni simptom sindroma iritabilnog crijeva", kaže Angel C. Planels, dijetetičar i portparol „Academy of Nutrition & Dietetics" u Seattleu. „Dakle, ako imate sindrom iritabilnog crijeva, preporučuje se ograničavanje ili izbjegavanje kofeinskih napitaka", zaključio je Planels.

Osobe s epilepsijom - „Iako je riječ o ograničenim istraživanjima, nedavna otkrića pokazala su da je konzumiranje veće količine kave bilo povezano s povećanom učestalošću napada. Ali potrebno je više studija kako bi to mogli da da kažemo sa sigurnošću", kaže Planels.

Osobe s gastroezofagealnim refluksom (GERB) - „Kofein može olabaviti donji sfinkter jednjaka, koji je ventil između jednjaka i želuca. To bi moglo dovesti do ulaska kiselog želučanog sadržaja u jednjak, što bi rezultiralo neprijatnim simptomima GERB-a", kaže Heikkinen i predlaže da ako imate GERB, provjerite da li je kava bez kofeina možda bolja opcija za vas."

Osobe s poremećajima spavanja - „Razumljivo je da posegnete za šalicom kave ili više njih nakon neprespavane noći, ali vaša navika ispijanja kave može produžiti problem lošeg sna i umora", kaže Heikkinen. „Čak i ako mislite da popodnevna kava ne utječe na vaš san, trebalo biste znati da bi mogla narušiti kvalitetu sna. Izbjegavajte kofein najmanje šest sati prije spavanja."

Osobe sa srčanim oboljenjima, poput aritmije - "Budući da kofein iz kave može prouzrokovati privremeni porast krvnog pritiska i otkucaja srca, važno je da svatko sa srčanim smetnjama razgovara sa svojim doktorom o tome koliko kave je sigurno konzumirati", kaže dietetičarka Kelli McGrane, prenosi Eat This, Not That.

Trudnice - „Američko sveučilište za ginekologiju preporučuje trudnicama da ograniče konzumiranje kofeina na 200 miligrama, što je dvije šalice kave dnevno, kako bi smanjile rizik od pobačaja, prijevremenih porođaja i male porođajne težine", kaže Heikkinen i dodaje: „Pregled za 2020. godinu, objavljen u „British Journal of Medicine", zaključio je da ne postoji sigurna doza kofeina za vrijeme trudnoće. Trudnice bi trebale razgovarati o unosu kofeina sa svojim doktorom".

Kad malo bolje pogledamo, liste uopće nije kratka...