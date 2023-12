Ljubljanski MENT najavio nova imena za jubilarno deseto izdanje

Deseto izdanje festivala glazbenih otkrića, MENT Ljubljana, raspoređeno je na čak 15 koncertnih i konferencijskih lokacija diljem Ljubljane, a od 21. do 24. veljače 2024. uključivat će nastupe više od 80 europskih umjetnika. Među njima će se naći već etablirana imena, kao i nadolazeći i nešto manje poznati talenti koji polako, ali sigurno oblikuju budućnost europske glazbene scene. Za ovo izdanje MENT ima hrpu novosti, a posebice vrijedi istaknuti četvrti dan festivala CE/MENT, posvećen klupskoj kulturi i elektroničkoj glazbi.

U petak, 23. veljače, konferencija će ugostiti niz značajnih gostiju iz svijeta elektroničke glazbe, a navečer će se plesati uz selekciju lokalnih i međunarodnih DJ-eva. U subotu, 24. veljače, slijedit će glavni program CE/MENT-a. Kino Šiška će premijerno ugostiti cjelonoćni rave s britanskim ikonom Blawanom, jednim od najcijenjenijih i najprepoznatljivijih techno umjetnika 21. stoljeća, kao headlinerom.

Program MENT Specials daje dodatni šmek 10. izdanju festivala. Prvi specijal za 2024. je gostovanje poznate beogradske godišnje zabave Hali Gali, koja će se prvi put održati izvan Srbije. Posjetitelji će moći uživati i u nastupima i DJ setovima nekih od najuzbudljivijih imena srbijanske underground scene.

Trenutni lineup festivala kojem će uskoro biti dodana još brojna druga imena:

Ada Oda (BE, IT) / Akaj (SI) / Ana Lua Caiano (PT) / Andria (RS)

Babilonska (HR) / Baby's Berserk (NL) / Berlin Manson (SK) / Black Dot (SI, HR)

Blawan Live (UK) / Cactus Fields (RS) / Daniela Pes (IT) / Eliaz (SI)

Hex Girlfriend (UK) / Irini Mons (FR) / Jadzia (IS) / Joshua Idehen (UK)

Kara Delik (DE) / Kavastura (SI) / KiKi (SI) / Kitty Florentine (EE) / KOIKOI (RS)

LIM SMRAD IN ŽILA (SI) / Los Bitchos (UK) / Lottie (SI)

Lucy Kruger & The Lost Boys (DE) / msn gf (SI) / Muzikačaka (SI) / Nadya (RS)

New Fossils (HU) / oh alien (AT) / Oholo! (SI)

Oliver Torr & Axonbody present AXONTORR (CZ) / Personal Trainer (NL)

Porcelain id (BE) / Shallov (SK) / Shekuza (SI) / Stevie Whisper (RS)

The Wire Soundsystem (UK) / Ubili su batlera (RS) / UTO (FR)

Vagina Corporation (MK) / Vizelj (RS).

Dvodnevna MENT konferencija kao i uvijek pruža izvrsnu priliku za stjecanje novih vještina i znanja, otkrivanje najnovijih trendova u glazbenoj industriji te umrežavanje s glazbenim profesionalcima. I u konferencijskom dijelu bit će nova sekcija CE/MENT koja će biti posvećena isključivo trendovima i razvojima u svijetu elektroničke glazbe. Posebno vrijedi istaknuti dva momenta s ovogodišnje konferencije. To su intervjui s Shawnom Reynaldom, autorom priznatog newslettera First Floor i jednim od najutjecajnijih pisaca o suvremenoj elektroničkoj glazbi, te Lauren Sohikian iz agencije Modern Matters, boutique PR agencije koja provodi promotivne kampanje za izdavače poput UIQ, Monkeytown Records i Nyege Nyege, kao i festivale kao što su Berlin Atonal, Terraforma i No Bounds.

MENT je uvijek funkcionirao kao polazišna točka za glazbu iz regije. Za svoju 10. godišnjicu, još će se više prostora posvetiti regionalnim glazbenim scenama, s posebnim naglaskom na sektor glazbe uživo. Imat će i posebno mjesto na konferenciji, uključujući okrugle stolove s utjecajnim europskim festivalima i booking agentima, kao i prezentacije pojedinih regionalnih tržišta.

Konferencija će ponuditi uvide u promjenjive trendove na društvenim mrežama, predstaviti strategije za stvaranje učinkovitog i atraktivnog sadržaja te se baviti tektonskim promjenama u načinu rada streaming platformi. Popis najavljenih govornika uključuje Roxane Dumoulin, booking agenticu u ATC Live, koji zastupa umjetnike poput Gilla Band, Dana Deacona i Los Bitchos, zatim Ivana Novaka, osnivača, menadžera i kreatora Laibacha, te Keitha Millera, osnivača londonskog Wide Awake Festivala i Bad Vibrationsa.

MENT playlist 2024

Proučite MENT playlistu 2024 i otkrijte svoje buduće najdraže bendove

