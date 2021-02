Lisinski je plesao pod maskama na suncu

Maršal, odnosno ravnatelj Lisinskog Dražen Siriščević ukazao se za govornicom na balkonu iznad glavnog ulaza u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog te podigao raspoloženje i temperaturu svim nazočnima parafrazama kultnih parola Smrt virusu, sloboda narodu te Hrvatice i Hrvati, imamo karneval!

Naglasivši da je ovogodišnji karneval humanitarnog karaktera, ravnatelj Lisinskog pozdravio je i Tomislava Ivšića, ravnatelja u potresu stradale Glazbene škole Frana Lhotke iz Siska za čiju se obnovu skupljaju donacije. Lisinski je školi donirao pianino Europa. Donacije će se prikupljati do petka, 19. veljače na blagajni Lisinskog.

Manifestacija je službeno otvorena citatom stiha A splendid time is guaranteed for all! iz pjesme grupe The Beatles.

Prije samog otvorenja, grupa Superstary izvela je svoju prigodnu pjesmu Covid-19, obradu poznatog evergreena Corrina, Corrina uz tekst Corona, corona.

Uz nastup grupe Superstary, brojne maskirane građane uveseljavali su i žongleri, hodači na štulama i klaun kolektiva Cirkorama, kao i Zagrebačke mažoretkinje kojima ni hladnoća ne može pokvariti raspoloženje.

„Čast" da ove godine bude mesopust pripala je na cijelom planetu najomraženijem „biću" koje nas muči već godinu dana - virusu corone! Napravljen od mnoštva balona, virus koji je lebdio ispred dvorane Lisinski, izgubio je bitku kad ga je ravnatelj Lisinskog na opće veselje okupljenih sa zadovoljstvom spalio.

Sunčan dan, topli čaj, krafne i maskirani građani željni dobre zabave ovogodišnji su Lisinski pleše pod maskama učinili doista posebnim i nezaboravnim.

No, nagodinu se ponovno vraćamo tradicionalnoj proslavi: u obnovljenu zgradu Lisinskog!