LG veliki pobjednik dodjele nagrada Red Dot Award

LG Electronics (LG) osvojio je 25 priznanja na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Red Dot Award te tako nastavlja s uspjehom na ovom prestižnom događanju dodjele nagrada za dizajn. Impresivan uspjeh obilježila su i tri priznanja „Best of the Best" za LG-evu perilicu i sušilicu rublja s opcijom nadogradnje, novi LG lifestyle OLED TV i LG DualUp Monitor Ergo.

LG-eva perilica i sušilica nudi izvanredne performanse, minimalistički dizajn te ima opciju nadogradnje kako bi zadovoljila jedinstvene potrebe svakog korisnika. LG lifestyle OLED TV, novi model televizora koji bi trebao biti pušten u prodaju ove godine još je jedan od dobitnika priznanja „Best of the Best". Ova inovacija kao dio LG-eve Lifestyle OLED TV linije nudi maksimalnu svestranost, elegantnu prostornu integraciju i praktično upravljačko iskustvo.

LG-ev treći ovogodišnji dobitnik priznanja „Best of the Best", LG DualUp Monitor Ergo dizajniran je kako bi pružio vrhunsko displej iskustvo uz veću ergonomsku udobnost. S omjerom stranica 16:18, zaslonom razlučivosti 2.560 x 2.880, elegantnim i praktičnim dizajnom te poboljšanom povezivošću, DualUp Monitor Ergo povećava udobnost korištenja s ultra podesivim i prostorno učinkovitim LG Ergo postoljem, koje se sigurno pričvršćuje na većinu stolova.

Osim toga, pročišćivač zraka LG PuriCare AeroTower i LG tiiun prepoznati su u kategoriji inovativnih proizvoda. Ostali LG-evi nagrađeni proizvodi su LG-evo One:Quick Flex all-in-one displej rješenje, gaming laptop LG UltraGearTM, LG OLED evo Gallery Edition i drugi OLED evo TV modeli. Također, svi uređaji su posebno dobili pohvale zbog svog estetskog dizajna.

Red Dot Award jedno je od najprestižnijih natjecanja za dizajn proizvoda, komunikacijski dizajn i dizajnerske koncepte, s prepoznatljivim pobjedničkim logotipom Red Dota koji se smatra cijenjenim znakom kvalitete u cijelom svijetu. Ove je godine na razmatranje žirija pristiglo oko 7.800 proizvoda.

„Oduševljeni smo što je Red Dot i ove godine priznao toliko naših inovacija", rekao je Lee Chul-bae, viši potpredsjednik i izvršni voditelj Life Innovation Design centra kompanije LG Electronics. „Dizajn koji nudi najbolja korisnička iskustva i najveću estetsku vrijednost je nešto čemu uvijek težimo, stoga je vrlo značajno što je naš trud prepoznat na jednom od najboljih svjetskih događanja vezanih za dizajn."