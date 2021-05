LG-evi najnoviji televizori za 2021. godinu

LG Electronics (LG) je započeo distribuciju svoje nove linije televizora za 2021. godinu u Hrvatskoj. Modeli iz novog portfelja uključuju nove OLED, NanoCell, UHD i QNED Mini LED televizore, a svi doprinose vrhunskom iskustvu gledanja i igranja videoigara te pružaju izuzetno iskustvo kućne zabave. LG-eva linija TV-a za 2021. godinu također donosi širi raspon veličina zaslona - od 43 do 88 inča, uključujući i potpuno novu dijagonalu na tržištu od 83 inča. Tako sad postoji savršen LG TV za bilo koju prostoriju ili potrebe korisnika.

OLED tehnologija jamči izvrsnu kvalitetu slike sa svojim samoosvjetljujućim, pojedinačno upravljanim pikselima, osiguravajući savršenu crnu, realistične boje i beskonačni kontrast. LG-evi OLED televizori za 2021. godinu (serije A1, B1, C1, G1, Z1) se mogu pohvaliti panelima koji proizvode izuzetno oštru, ultra realističnu kvalitetu slike i glatke, prirodne pokrete, ali imaju i zapanjujuće tanak dizajn koji nadopunjuje svaki interijer. Zbog toga LG OLED televizori donose kinematografsko iskustvo, svaki sportski događaj prikazuju realistično, a zahvaljujući brzom odzivu, OLED televizori zadovoljavaju i potrebe najzagriženijih gamera.

Za korisnike koji traže cjenovno prihvatljivije OLED televizore, modeli serije A1 i B1 mogu biti upravo odličan izbor. U najpopularnijoj seriji C1, ove sezone dolazi najviše različitih veličina zaslona prikladnih za različite potrebe i prostorije korisnika. Tako se oni dijagonale od 48 inča uklapaju u manje prostore, dok 83-inčni imaju impresivnu dijagonalu od preko 2 metra. Svi modeli u seriji G1 sadrže panele s novom tehnologijom OLED evo, koja predstavlja sljedeći korak u evoluciji OLED televizora pružajući jaču svjetlinu i živopisne slike nevjerojatne jasnoće i detalja. I na kraju, LG-evi televizori serije Z1 dolaze s procesorom α9 Gen4 AI 8K, revolucionarnim čipom koji koristi algoritme dubokog učenja za analizu i optimizaciju sadržaja. Osim toga, nadograđuje 4K sadržaj, pretvarajući ga u nevjerojatnu 8K razlučivost s poboljšanim detaljima i definicijom. Svaka je prilagodba automatska, a sve što se gleda izgleda spektakularno.

LG-eva premium obitelj LCD TV-a, iz kategorije NanoCell, nudi najveće mogućnosti izbora modela veličina dijagonala u rasponu od 43 inča pa sve do 86 inča. Svi modeli posjeduju LG NanoCell tehnologiju displeja koja koristi nanočestice za filtriranje nečistoća u boji, što rezultira stvarnim slikama koje gledatelja uvlače dublje u njihove omiljene filmove, serije i sportske sadržaje te videoigre. Osim toga, LG NanoCell televizori su dizajnirani da bi se uklopili u estetiku doma i maksimalno upotpunjuju prostor.

Noviteti dolaze i u LG-evioj liniji UHD televizora koji pružaju živopisne boje i precizne detalje uz značajku Active HDR. Korisnici mogu uživati u omiljenim filmovima u istoj kvaliteti kao i u originalu s više podržanih HDR formata, uključujući HDR10 i HLG. Osim toga, televizori LG UHD omogućuju korisnicima da preuzmu potpunu i trenutnu kontrolu nad videoigrama bez kašnjenja.

Uzbudljiv dodatak za 2021. godinu su LG-evi QNED Mini LED televizori koji podižu kvalitetu slike LCD televizora na novu razinu. LG QNED Mini LED televizori postavljaju novi standard za kategoriju LCD televizora, omogućavajući korisnicima uživanje u izvrsnoj HDR kvaliteti slike i daleko boljem uranjajućem iskustvu gledanja, zahvaljujući kombiniranoj snazi nove tehnologije NanoCell Plus i tehnologije kvantnih točaka za postizanje poboljšane crvene i zelene boje, dok se plava valna duljina emitira iz LED-a. Koriste LG-evu tehnologiju Quantum Dot NanoCell i Mini LED pozadinsko osvjetljenje za postizanje dubljih crnih, živahnijih, preciznijih boja i većeg kontrasta od uobičajenih LCD televizora.

Osim vrhunske kvalitete slike, svi LG-evi premium televizori za 2021. godinu nude i uranjajuće iskustvo kućne zabave zbog kompatibilnosti s najnovijim standardima i formatima sadržaja te potpuno novim značajkama i funkcijama koje pružaju dodatnu vrijednost. Uz podršku za Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO i Filmmaker ModeTM, ovogodišnji televizori mogu prikazati sliku i zvuk najviše kvalitete.

Na većini ovogodišnjih premium televizora nalazi se i najnoviji LG-ev inteligentni procesor, α (Alpha) 9 Gen 4 AI. Nadograđeni procesor, integrirajući poboljšano dubinsko učenje, pojačava performanse upscalinga kako bi sadržaj bilo koje kvalitete izgledao oštro i detaljno na novim zaslonima visoke razlučivosti. Procesor α9 Gen 4 dodatno optimizira vizualni izlaz, izvršavajući precizne prilagodbe u skladu s količinom svjetla u svakoj sceni, žanrom reproduciranog sadržaja i ambijentalnim uvjetima gledanja.

Korisničko iskustvo koje nude najnoviji LG-evi televizori sada je praktičnije nego ikad prije uz webOS 6.0, najnoviju verziju LG-eve intuitivne pametne TV platforme. Nova platforma webOS je dorađena za 2021. godinu, a novo sučelje omogućava brži pristup aplikacijama, kao i jednostavnije otkrivanje sadržaja s podešenim personaliziranim preporukama. Također, redizajnirani daljinski upravljač Magic Remote ima posebne tipke za popularne pružatelje sadržaja, što omogućava korisnicima da brzim pritiskom na tipku prebace na svoje omiljene usluge.

„Svi novi modeli LG-evih televizora pružaju izvanredno iskustvo gledanja i zadivljujuću kvalitetu slike, a svakako smo ponosni na činjenicu da smo i dalje najprodavaniji brand OLED televizora na svijetu još od 2013. godine. S obzirom da u Hrvatskoj nudimo veliki izbor različitih modela uvjereni smo da našim inovacijama možemo zadovoljiti potrebe svih potrošača", poručio je Damir Mađarević, voditelj prodaje proizvoda za kućnu zabavu u LG-u Hrvatska.

Za svaki LG OLED, Nanocell i QNED TV iz distribucije LG-a Hrvatska, kupljen kod ovlaštenih LG-evih partnera u razdoblju od 10. svibnja do 30. lipnja 2021. te registriran do 30. srpnja 2021. godine, LG odobrava promotivnih 5 godina sigurnosti. Ova promocija uključuje 2 godine redovnog jamstva i 3 godine dodatnog jamstva, računajući od datuma kupovine, a za ostvarenje kojeg je proizvod potrebno registrirati. Uz 5 godina sigurnosti, za svaki LG OLED TV iz distribucije LG-a Hrvatska, kupljen kod ovlaštenih LG-evih partnera u razdoblju od 10. svibnja do 30. lipnja 2021. te registriran do 30. srpnja 2021. godine, kupci dobivaju i dvije godine ultra sigurnosti LG TV kasko osiguranja.