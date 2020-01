LG dobio rekordan broj nagrada na sajmu CES 2020

LG Electronics (LG) je osvojio rekordan broj nagrada koje su dodijelili stručnjaci iz industrije na sajmu CES®. Tako je LG dobio više od 150 priznanja ove godine, među kojima je i po šesti put zaredom nagradu za najbolji televizor - Best TV of CES Award. Nagrade Best of CES Awards (službeni program nagrada CES koji vodi portal Engadget u ime organizacije Consumer Technology Association) su prepoznale i izdvojile seriju LG CX OLED televizora kao najbolju i to u konkurenciji od doslovno tisuće novih televizora koji su prikazani na sajmu.

LG je nastavio dominaciju u kategoriji televizora sa svojim vodećim LG OLED televizorima, osvojivši 83 nagrade i priznanja velikog broja stručnjaka u industriji. Vrhunski LG SIGNATURE OLED TV RX (model 65RX) - televizor sa zaslonom na izvlačenje, nagrađen je od strane organizacije Consumer Technology Association nagradom CES Best of Innovation Award u kategoriji Video Displays. LG SIGNATURE OLED ZX 8K televizor je nagrađen kao video displej proizvod godine (CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year). LG-evi NEXTGEN OLED televizori, koji se temelje na standardu ATSC 3.0, su dobili dvadesetak nagrada.

Nova perilica rublja LG ThinQ s prednjim punjenjem i motorom Artificial Intelligent Direct DriveTM (AI DD) je dobila najviše priznanja među LG-evim kućanskim aparatima na sajmu CES, a prepoznata je i od strane medija USA Today i Newsweek. LG-ev hladnjak InstaViewTM Door-in-Door® sa značajkom Craft IceTM i s novim dispenzerom za sporije topljenje leda je također dobio nagrade CTA Mark of Excellence Award, CES Innovation Award i priznanje Women's Healtha.

LG G8X ThinQ s dodatkom Dual Screen i 5G pametni telefoni su dobili nagradu CES Innovation Awards, dok je priznanje dobila LG-eva nova usluga korisničke podrške Proactive Customer Care koja se temelji na umjetnoj inteligenciji, ali i impresivna instalicija LG OLED „Wave" koja je dočekala desetine tisuća posjetitelja LG-evog štanda.

Ukupno, LG je osvojio 17 nagrada CES Innovation Awards (službeni program organizacije CTA koji prepoznaje najbolje od najboljih na sajmu CES) u kategorijama kućanskih aparata, kućne zabave i mobilnih komunikacija. LG je također dobio i pohvale od stručnjaka za tehnologiju u brojnim časopisima i portalima kao što su: Time, Newsweek, USA Today/Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest.

Najbolje nagrade koje je LG osvojio na sajmu CES uključuju:

LG CX 4K OLED

Engadget: Best of CES

PC Mag: Best of CES

Reviewed.com: Editor's Choice Award

Pocket-lint: Best of CES

HD Guru: CES Top Pick

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

LG GX Gallery Series 4K OLED TV

Gear Patrol: Editor's Pick CES 2020

BGR: Best of CES 2020

HD Guru: CES Top Pick

TechRadar: Best TVs of CES

LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

Gadget Match: Best of CES 2020

BGR: Best of CES 2020

LG Signature RX Rollable OLED

CES 2020 Innovation Award

Engadget: Best New TVs at CES 2020

SPY: Best of CES 2020

LG Soundbar SN11RG

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Loudspeaker of the Year: Soundbar

LG PuriCare Mini Air Purifier

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Emerging Technologies / Disruptor / Miscellaneous Home Technology Enhancements

LG ThinQ Front-Load Washing Machine

USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Awards: Editor's Choice

Newsweek: Best of CES 2020

LG Proactive Customer Care

USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Awards: Editor's Choice

LG G8X ThinQ with Dual Screen