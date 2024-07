Legende britanskog rocka, Dire Straits Legacy, u kolovozu stižu u Cave Romane

Kroz svoju strast i predanost, DSL osigurava da nasljeđe Dire Straitsa živi i dalje, pružajući nezaboravne trenutke svima koji imaju privilegiju slušati ih uživo. Alan Clark bio je prvi klavijaturist Dire Straits, Phil Palmer i Danny Cummings snimali su album "On Every Street", Mel Collins na singlovima "Love Over Gold" i "Twisting by the Pool", a Jack Sonni na međunarodnom bestseleru "Brothers in Arms". Svi su nastupali uživo s Dire Straits na brojnim svjetskim turnejama.

Ostali članovi DSL-a uključuju basista Trevora Horna, jednog od najvećih svjetskih producenata, Primiana Di Biasea, najtraženijeg klavijaturista u Europi, te frontmana Marca Cavigliu, koji je široko prepoznat kao vodeći autoritet za jedinstveni stil gitare Marka Knopflera. U petak 2. kolovoza dolaze na spektakularnu pozornicu Cave Romane Vinkuran a svi - jedva čekaju!

Poklonite si vrhunski glazbeni doživljaj iz prvih redova

Budite dio ovog jedinstvenog glazbenog putovanja pod zvjezdanim nebom uz Dire Straits Legacy! Očekuju vas nevjerojatni trenuci, uživanje u klasikama rocka i emotivne izvedbe koje će vas ostaviti bez daha. Ne propustite priliku za jedinstvenim iskustvom koje će vas povezati s poviješću rock glazbe na način koji se rijetko doživljava. Ova jedinstvena lokacija impresionirala je i Phila Palmera i Alana Clarka koji su nam, uoči dolaska u Hrvatsku, otkrili poneki detalj.

Dire Straits Legacy nastao je kao eksperiment kada su se prije 12 godina okupili neki članovi Dire Straitsa za jedan koncert. "Odmah smo vidjeli potencijal i sada smo na opsežnoj svjetskoj turneji. Glazba Marka Knopflera čini se bezvremenskom i nailazimo na nevjerojatne reakcije i oduševljenje publike gdje god idemo", izjavio je Phil Palmer.

"Radujemo se nastupu u Cave Romane... Siguran sam da će akustika biti zanimljiva", zaključuje.

Kada se spomene Hrvatska, prva asocijacija im je Split. "Vježbali smo u Splitu s Dire Straits na početku turneje Brothers in Arms", otkrio nam je legendarni Alan Clark. "Također se sjećam ronjenja i pronalaska rimske galije s mnoštvom razbijenih amfora," prisjetio se.

Zadržavanje autentičnosti zvuka Dire Straits je ključno, kažu obojica. "Razumijemo elemente koji čine glazbu uspješnom i trudimo se da bude što autentičnija. To je ono što naša publika očekuje i mi ih ne razočaramo." A, kada je riječ o budućim suradnjama, Phila Palmera ističe svoju inspiraciju Steely Danom, posebno Donaldom Fagenom. "Nadam se da ću jednog dana ostvariti taj san i surađivati s njim."

Dire Straits Legacy nastavlja širiti glazbenu baštinu Dire Straits, donoseći autentične i nezaboravne koncerte svojim fanovima diljem svijeta. Oslanjajući se na šest platinastih albuma, nevjerojatan live show DSL-a obuhvaća sve klasične hitove Dire Straitsa, uključujući "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "Romeo and Juliet", "Walk of Life", "Brothers in Arms", "Tunnel of Love" i mnoge druge.

Svaki njihov koncert je prilika za fanove da se prisjete prošlih vremena, dok mlađe generacije mogu otkriti zašto je glazba Dire Straitsa toliko legendarna. Ulaznice za ovaj koncert potražite na eventim.hr, a možete birati parter stajanje, VIP stajanje ili PREMIUM sjedenje.

Rocks&Stars Festival ne bi bio moguć bez organizatora Event Brick te suorganizatora, Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin. Vidimo se 2. kolovoza u Vinkuranu!