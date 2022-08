Legendarni Pixies u subotu na Zagrebačkom velesajmu

Promocija hvaljenog albuma "Beneath the Eyrie" kao i najava nadolazećeg studijskog albuma "Doggerel" održati će se u sklopu odgođenih datuma europske turneje u 2022. godini. Odgođeni zagrebački koncert Pixiesa održati će se u dvorištu Zagrebačkog velesajma 27. kolovoza 2022. godine. Sve kupljene ulaznice za koncert ostaju važeće za novi datum održavanja koncerta.

Pixies su jedan od najutjecajnijih američkih alternativnih rock sastava čiji je jedinstveni zvuk obožavatelje pronašao među nekim od najvećih glazbenika našeg vremena i uvelike inspirirao bendove poput Nirvane, Smashing Pumpkins, Weezer i mnog druge. Pixies se u sklopu najavljene turneje nakon osam godina vraćaju pred hrvatsku publiku - na posljednjem nastupu u Zagrebu u lipnju 2014. godine presjekom impresivne karijere i nizom omiljenih indie hitova, od 'Debasser', 'Monkey Gone to Heaven', 'Here Comes Your Man', 'Where is My Mind?' i dr., zaključili su deveto izdanje INmusic festivala. Na ovogodišnjoj turneji, Pixiese prate Slow Show, britanski indie pop bend osnovan 2010. godine u Manchesteru koji obilježava bogati bariton glavnog pjevača i minimalistički zvuk, zbog čega ih često uspoređuju sa The National, Elbow, Tindersticks, i dr.

Objavljena je i satnica dugo očekivane koncertne večeri - vrata koncertnog prostora otvaraju se u 19:00h, a na pozornicu prvo izlaze Slow Show u 20:00h, dok Pixies svoj nastup započinju u 21:00h.

Koncert se održava na parkiralištu paviljona 15 (Talijanski paviljon) Zagrebačkog velesajma te je ulaz posjetiteljima omogućen sa službenog ulaza Jug 4 u Zagrebački velesajam. Ulaz automobilima nije moguć, već isključivo pješacima.