Lansiranje novog sustava Galaxy VXL UPS

Schneider Electric, ider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, danas je predstavio Galaxy VXL - visoko učinkoviti, kompaktni, modularni i skalabilni 3-fazni neprekidni sustav napajanja (UPS) snage 500-1250 kW (400V), opremljen poboljšanim značajkama kibernetičke sigurnosti, softvera i sigurnosti.

S dimenzijama od samo 1,2 m² i gustoćom snage do 1042 kW/m², Galaxy VXL UPS postavlja nove standarde u učinkovitosti, održivosti i naprednim UPS tehnologijama. Dostupan odmah u svim regijama koje koriste 400V IEC standard, Galaxy VXL pruža vrhunsku razinu performansi za AI, kolokacijske i hiperskalarne podatkovne centre, kao i velike kritične infrastrukturne i električne sustave u komercijalnim zgradama i industrijskim postrojenjima

S inovativnim kompaktnim dizajnom, visokog gustoćom snage i tolerantnošću na AI-opterećenje, Galaxy VXL maksimizira neprekidnost rada i dostupnost za energetski najintenzivnije sustave infrastrukture - sposoban je napajati do 1,25 MW unutar jednog kućišta te do 5 MW s četiri uređaja u paralelnom radu, istovremeno povećavajući operativnu i energetsku učinkovitost kako bi smanjio ukupne troškove vlasništva (TCO) korisnika.

Kroz patentirane tehnologije rada, Galaxy VXL postiže do 99% učinkovitosti u eConversion načinu rada i do 97,5% u dvostrukom konverzijskom načinu rada, osiguravajući zaštitu snage klase 1 uz vodeće razine smanjenja potrošnje energije, dok smanjuje emisije ugljika UPS uređaja dvostruko.

Sa 52% manjim otiskom u usporedbi s industrijskim prosjekom, njegov skalabilan i modularan dizajn omogućuje razinu redundancije N+1, čime se dostupnost sustava povećava deset puta. Nadalje, modularna arhitektura omogućuje korisnicima smanjenje kapitalnih izdataka (CapEx) kupnjom modula prema potrebama, uz optimiziranu energetsku učinkovitost, te dodavanje dodatnih modula s porastom zahtjeva.

Galaxy VXL također je kompatibilan s litij-ionskim i VRLA baterijama, a zahvaljujući funkciji Live Swap omogućuje veću neprekidnost rada, dostupnost i jednostavnije servisiranje - nudeći visoku otpornost, fleksibilnost i predvidiva vremena rada za podatkovne centre, IT i kritična električna opterećenja. Ovo je dodatno poboljšano mogućnošću daljinskog nadzora putem Schneider Electricovog softvera EcoStruxure IT, te poboljšanom sigurnošću i Ethernet povezivanjem, certificiranim prema najnovijim IEC 62443-4-2 standardima sigurnosti, osiguravajući potpuno sigurno i povezano iskustvo daljinskog upravljanja.

„S porastom ovisnosti o velikim infrastrukturnim sustavima bez presedana, ključno je omogućiti korisnicima pristup najodrživijim, najsigurnijim i najučinkovitijim tehnologijama kako bi osigurali svoje kritične sustave, dok smanjuju energetsku i ekološku potrošnju," rekao je Mustafa Demirkol, globalni potpredsjednik upravljanja ponudom i marketinga za sustave podatkovnih centara u Schneider Electricu. „Naš novi Galaxy VXL UPS kombinira kompaktan, inovativan i visoko učinkovit dizajn s naprednim sigurnosnim značajkama kako bi ponudio vodeću zaštitu snage za širok raspon AI, podatkovnih i industrijskih aplikacija, osiguravajući visoke gustoće radnih opterećenja budućnosti s nepokolebljivom pouzdanošću."

Ključne značajke i prednosti

Galaxy VXL UPS Schneider Electrica dizajniran je za postizanje rekordne gustoće snage i arhitekture spremne za AI za energetski najintenzivnija opterećenja. Po prvi put u povijesti, ovaj novi UPS korisnicima nudi skalabilne module snage od 125 kW u 3U prostoru, uz podršku do 1,25 MW kritičnog opterećenja unutar jednog kućišta i do 5 MW s četiri uređaja u paralelnom radu unutar samo 4,8 m² prostora. Ključne prednosti uključuju:

Modularni, skalabilni dizajn velike snage : Uz gustoću snage od 1042 kW po kvadratnom metru, korisnici mogu implementirati modularni UPS od 1,25 MW u jednom kućištu i dodavati module snage prema potrebi zahvaljujući fleksibilnosti „plati kako rasteš".

Manji otisak : Galaxy VXL zauzima samo 1,2 m² prostora, što je poboljšanje od 52% u usporedbi s industrijskim prosjekom, uz potpun pristup s prednje strane i bez potrebe za stražnjim prostorom, čime se optimizira korištenje snage i prostora.

Povećana učinkovitost i održivost : Galaxy VXL nudi do 99% učinkovitosti u eConversion načinu rada i do 97,5% u dvostrukom konverzijskom načinu rada. Kompaktna veličina znači smanjenje sirovina, manje ambalaže i uključuje SPoT (Smart Power Test) način za testiranje UPS-a i modula snage, čime se štedi električna energija.

Niži kapitalni i operativni troškovi : Poboljšana operativna i energetska učinkovitost omogućuju niže račune za struju, dok jednostavno održavanje smanjuje troškove rada za bolji ukupni trošak vlasništva (TCO).

Pojačani, otporni dizajn : Galaxy VXL koristi ploče s konformnim premazom, kratkospojni kapacitet od 100 kA te opcionalni seizmički komplet za robustan mehanički dizajn.

Poboljšana kibernetička sigurnost i sigurnost : Galaxy VXL certificiran je prema najnovijim IEC 62443-4-2 standardima sigurnosti i uključuje tehnologiju Live Swap za zamjenu modula snage bez prekida rada.

Produženi životni vijek putem EcoCare : S Galaxy VXL, Schneider Electric uvodi EcoCare članstvo, plan usluge nove generacije, koji omogućuje pristup tehničkim stručnjacima na terenu i daljinski 24/7, daljinsko praćenje vođeno AI-em, te održavanje prema stanju uređaja za smanjenje prekida na licu mjesta do 50% i produženje vijeka trajanja UPS-a.

Savršen za montažne podatkovne centre: S manjim fizičkim otiskom, većom učinkovitošću i nižim troškovima, Galaxy VXL pruža otpornu osnovu za prefabričke podatkovne centre budućnosti.

Rast kapaciteta za podršku AI zahtjevima

Schneider Electric također je ovog tjedna objavio povećanje kapaciteta proizvodnje kako bi podržao korisnike širom svijeta u jačanju njihovih AI opterećenja. Proizvodni kapacitet bit će preko 9.000 Galaxy VXL UPS jedinica godišnje do 2025., a dostupne su i u Schneider Electricovoj tvornici Sant Boi, u Barceloni, gdje će Galaxy VXL UPS činiti okosnicu prefabričkih modularnih podatkovnih centara za visokoračunalne radne opterećenja

