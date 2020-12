Kućna prašina ide na First Cut

First Cut+ novi je program osmišljen u okviru radionice First Cut Lab koji će 2021. godine promovirati osam dugometražnih filmova u postprodukciji iz zemalja niskog koprodukcijskog kapaciteta s naglaskom na srednjoj i istočnoj Europi.

Drugo izdanje održat će se u Trstu za vrijeme trajanja koprodukcijskog događanja Kad istok susretne zapad (When East Meets West) od 22. do 26. siječnja 2021. u hibridnom izdanju. Osam odabranih projekata bit će prikazani i na online sesiji Work in Progress 26. siječnja 2021.

Ova četverodnevna radionica sudionicima će ponuditi konzultacije s poznatim stručnjacima filmske industrije o temama promidžbe, marketinga, stvaranja najava, pokretanja festivala i prodajnih strategija.

Popis svih sudionika i ostale detalje možete pronaći ovdje.

Dugometražni igrani prvijenac Nine Violić, Kućna prašina, prikazuje zadnjih pola sata jedne obitelji prije njezina konačna raspada, i to kroz tri perspektive: prve dvije prikazuju nemoć žene i muškarca da izmaknu vlastitoj, uskogrudnoj istini, dok dječju odražava animirana maštarija koja predstavlja radikalni iskorak iz tako ograničenog doživljaja svijeta.

Film nastaje u produkciji kuće Spiritus movens te u koprodukciji kuća MP Film Production, Zagreb Film i Propeler Film, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra.