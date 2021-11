Kreću veliki PlayStation Black Friday popusti

PlayStation je najavio Black Friday popuste koji počinju danas i ove godine traju čak 11 dana. Pogodnosti obuhvaćaju raznovrsnu ponudu pa tako možete razveseliti sebe ili bližnju osobu naslovima poput Rachet & Clank: Rift Apart PS5, The Last of Us Part II, Gran Turismo Sport, Demon's Souls PS5 ili pak zabavnom obiteljskom avanturom Sackboy: A Big Adventure.

Uštedite 33% pri kupnji PlayStation Plus godišnje pretplate koja omogućuje niz pogodnosti tijekom cijele godine poput besplatnih igara svakog mjeseca, ekskluzivnih popusta, pristupom online multiplayer igrama i mnogim drugim sadržajima.

PlayStation je pripremio popuste na niz atraktivnih proizvoda, a Black Friday popusti* između ostalog uključuju:

Ratchet & Clank: Rift Apart (-25%) 449,25 kn

The Last of Us Part II (-50%) 149,50 kn

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 (-43%) 301,53 kn

Ghost of Tsushima Director's Cut (-29%) 375,59 kn

FIFA 22 PS4 (-40%) 317,40 kn i FIFA 22 PS5 (-30%) 419,30 kn

NBA 2K22 PS4 (-50%) 264,50 kn

DEATHLOOP (-50%) 364,50kn

PlayStation Plus godišnje članstvo (-33%) 292,00 kn

Detaljni popis Black Friday ponude možete vidjeti na linku.