Kragujevački punkeri KBO! protrest će Tvornicu kulture

Bend KBO! osnovan je u siječnju 1982. godine u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Aca, Miša, Rajko i Vuja imali su samo sedamnaest godina kada su pod velikim odmorom odlučili osnovati punk bend, a već su na svom prvom nastupu na gitarijadi u Domu omladine, samo mjesec dana kasnije, protresli Kragujevac. Bili su tada prvi punk bend koji je sudjelovao na jednoj rokerskoj manifestaciji. Do 1984. godine kada su otišli u vojsku, većinu su vremena provodili u staroj obiteljskoj kući Vujića u predgrađu Kragujevca koja će kasnije postati kultno mjesto. Nakon služenja vojnog roka i pauze od petnaest mjeseci, bend postaje tročlani sastav, a njihov zaštitni znak postaje sviranje bez bas gitare. Današnju postavu benda čine frontmen i osnivač Saša Vujić Vuja (vokal, gitara), Vojin Ratković Voja (bubnjevi) i Zoran Novokmet (gitara).

KBO! - „Samoća"

Svoj su prvijenac ''Tama'' objavili sami na kazeti 1986. godine. Već tada osvajaju slušatelje i radio stanice diljem Jugoslavije, a neke se pjesme izdvajaju kao pravi hitovi. Nakon toga nastavljaju nizati izdanja snimljena u improviziranom studiju Češnjak: ''Nove obrade starih stvari'' (1987), ''!OBK'' (1988), ''Live in Budapest'' (1988), ''Moja sloboda'' (1989). Uz to, sviraju posvuda, a svoj materijal počinju promovirati i u Mađarskoj, Austriji te Grčkoj. Tijekom 41 godine djelovanja stvorili su bogat katalog od čak 14 izdanja. Uz pomoć grčkog studenta u Beogradu svoj su prvi LP na vinilu ''Forever punk'' objavili 1989. godine za grčku izdavačku kuću Wipe Out Records. Legendarna je ploča uključivala najbolje pjesme snimljene od početka djelovanja benda do 1989. godine, ovaj puta snimljena u kultnom beogradskom studiju Oliver.

KBO! - „Zgubidan"

Sljedeće su godine snimili album ''Pozovi 93'', a objavili su ga za nezavisnu kuću iz Novog Sada Start Today. U lipnju i srpnju 1991. godine KBO! odlazi na turneju u Belgiju i Nizozemsku. Za to se vrijeme u Jugoslaviji događaju velika politička previranja. Ni nakon što im je oprema ostala ''zatočena'' u jednom ljubljanskom klubu čak godinu dana, bend nije odustajao. Velika francuska izdavačka kuća Oncra Records objavljuje njihov sljedeći album ''Za jedan korak''. Zbog nepovoljne ekonomske situacije u Srbiji dolazi do diskografske pauze, ali bend je nastavio neumorno svirati i skupljati obožavatelje diljem bivše države. Tada snimaju i antiratnu pjesmu s kojom sudjeluju na internacionalnom CD-u ''The Human Dignity is vulnerable (Ljudsko dostojanstvo je ranjivo)''. Album ''Svetlo ludila'' (1997) bio je do tada njihovo najzrelije, ali i najprodavanije izdanje. Objavili su i album obrada popularnih hitova velikih izvođača kao što su ABBA, Prince, Mike Oldfield, Billy Idol, Pet Shop Boys, Električni orgazam i drugi, ali u punk rock stilu pod nazivom ''Ne menjajte stanicu'' (2001). Nastupali su na brojnim velikim festivalima i punili velike klubove u čitavoj regiji. Nakon što su objavili album ''Drugarska stvar'' 2002. godine posvetili su se svirkama i singlovima, a 2017. singlove objedinjuju na albumu ''Prosta proza''. Kako bi proslavio 40 godina djelovanja, 2022. godine KBO! objavljuje ''100%'', album s 13 novih pjesama na CD-u i vinilu.

KBO! - „Alkohol"

Kultni punkeri KBO! zapalit će Burn Out četvrtak u Tvornici kulture. Glasna trojka pokrenut će ludi zagrebački moshpit u veljači. Uz pjesme kao što su ''Zgubidan'', ''Samoća'', ''Per Aspera Ad Astra'', ''Pobuna'', ''Alkohol'' i ''Vikend'' proključat će krv u žilama, a poteći će pivo i znoj.

Prvih sto ulaznica po early bird cijeni od 11 eura potražite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima ili online na Entrio.hr. Regular cijena ulaznica iznosit će 13 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu biti potrebno izdvojiti 15 eura.