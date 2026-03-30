Košnja livada - da ili ne?

Antialergene livade, rijetko košene, ali aktivno upravljane zelene površine nude izvedivo rješenje koje istovremeno smanjuje alergijski teret, povećava otpornost tla na sušu i jača urbane ekosustave, poručuju znanstvenici. U većini europskih gradova košnja travnjaka i dalje se tretira kao osnovna mjera održavanja: trava se skraćuje svakih nekoliko tjedana kako bi se spriječio rast "korova" i smanjila količina peludi u zraku. No taj pristup počiva na pretpostavci da niža vegetacija automatski znači manje alergena i stabilnije urbano okruženje. Znanstveni nalazi posljednjih godina pokazuju da ta pretpostavka nije nužno točna i da u nekim uvjetima može proizvesti suprotan učinak.

Ključni uvid dolazi iz istraživanja autora Guo, X., Yang, Z., Jian, S. i dr. nedavno objavljenog u Nature Climate Change koje pokazuje da vlaga u tlu odlučuje hoće li ono zadržavati ili gubiti ugljik. U eksperimentu dugom dvanaest godina, zagrijavanje tla u sušnim uvjetima dovelo je do gubitka ugljika, dok je u vlažnijim uvjetima isti porast temperature omogućio njegovo zadržavanje, pa čak i povećanje. Razlika nije bila u temperaturi, nego u reakciji mikroorganizama: u suhom tlu oni ubrzano razgrađuju organsku tvar i oslobađaju CO2, dok se u vlažnom tlu taj proces usporava.

U urbanim uvjetima, upravo način upravljanja vegetacijom određuje hoće li tlo biti suho ili vlažno. Česta košnja uklanja biljni pokrov koji hladi tlo i zadržava vlagu, povećava izloženost sunčevom zračenju i ubrzava isušivanje. Time se stvara mikroklima u kojoj mikroorganizmi brže razgrađuju organsku tvar, a tlo iz ponora ugljika prelazi u njegov izvor. Suprotno tome, viša i raznolikija vegetacija djeluje kao zaštitni sloj: smanjuje temperaturu tla, zadržava vlagu i kontinuirano ga opskrbljuje organskom tvari.

Glavni uzrok alergija nije nepokošena trava, već invazivne vrste

Istovremeno, pitanje alergija, najčešći argument za intenzivnu košnju, pokazuje se znatno složenijim nego što se obično pretpostavlja. Glavni uzrok sezonskih alergija u kontinentalnim dijelovima Europe nije "visoka trava", nego invazivna vrsta Ambrosia artemisiifolia, čija pelud ima iznimno snažan alergeni učinak. No ambrozija nije tipična biljka stabilnih livada. Ona je, u ekološkom smislu, pionirska i ruderalna vrsta: uspijeva na poremećenim, ogoljenim površinama gdje nema jake konkurencije drugih biljaka.

Takve uvjete u gradovima često stvaraju upravo intenzivne intervencije, uključujući čestu košnju, građevinske zahvate i stalno narušavanje tla. Istraživanja pokazuju da ambrozija brže raste i proizvodi više peludi u toplijim, urbanim uvjetima, osobito ondje gdje je vegetacijski pokrov slab. Drugim riječima, problem nije visoka trava već umjetno izazvana prirodna neravnoteža.

Iz te perspektive, antialergene livade nisu pasivno "nekošene" površine, nego specifičan oblik upravljanja urbanim krajolicima. Logika ovog procesa temelji se na tri principa: stabilan vegetacijski pokrov, očuvanje vlage u tlu i ciljano uklanjanje ambrozije prije cvatnje. Time se istovremeno smanjuje prostor u kojem se ambrozija može razviti i ublažavaju uvjeti koji povećavaju koncentraciju peludi u zraku.

Važna razlika u odnosu na klasične travnjake jest i u tipu biljaka. Većina biljaka u livadama oprašuje se pomoću kukaca, a ne vjetra, što znači da njihova pelud ne cirkulira u zraku u velikim količinama. Nasuprot tome, trave koje dominiraju u standardnim travnjacima proizvode pelud koja se širi zrakom i može izazivati alergijske reakcije. U tom smislu, prelazak s monokulturnih travnjaka na raznolike livade ne znači nužno povećanje peludnog opterećenja, nego njegovu promjenu i, u određenim uvjetima, smanjenje.

Uspješne prakse europskih gradova

Primjeri iz europskih gradova koji su uveli režime rjeđe košnje pokazuju dodatne koristi: povećanje bioraznolikosti, veći broj oprašivača i bolju otpornost vegetacije na sušne periode. Studije urbanih travnjaka i livada ukazuju da raznolikije zajednice imaju stabilnije funkcije tla i veću otpornost na klimatske ekstreme. Iako rezultati variraju ovisno o tipu tla i upravljanju, zajednički je nalaz da vodni režim tla igra ključnu ulogu, dok sama frekvencija košnje djeluje posredno, preko utjecaja na vlagu i strukturu vegetacije.

To znači da rješenje nije u potpunom ukidanju košnje, nego u njezinoj reorganizaciji. U praksi, antialergene livade podrazumijevaju da se većina površina ne kosi tijekom glavne vegetacijske sezone, dok se košnja provodi selektivno i u točno određenim trenucima. Ambrozija se uklanja ciljano, ručno ili niskim rezom prije cvatnje, dok se ostatak vegetacije ostavlja da formira stabilan pokrov. Krajem sezone može se provesti jedno kontrolirano košenje kako bi se uklonila suha biomasa i pripremila površina za sljedeći ciklus.

Takav pristup mijenja i logiku održavanja gradova. Umjesto uniformnog, estetski vođenog modela "urednog travnjaka", uvodi se funkcionalni model u kojem se zelene površine promatraju kao infrastruktura: za hlađenje, zadržavanje vode, vezanje ugljika i regulaciju mikroklime. U tom okviru, visoka trava više nije znak zapuštenosti, nego indikator drugačije funkcije prostora.

Ograničenja antialergenih livada

Naravno, postoje i ograničenja. Antialergene livade zahtijevaju aktivno upravljanje, posebno u prvim godinama, kada je potrebno kontrolirati invazivne vrste i uspostaviti stabilnu biljnu zajednicu. U gusto naseljenim područjima, dio površina, poput sportskih terena ili zona uz prometnice i dalje zahtijeva redovito održavanje. Također, percepcija "neurednosti" može izazvati otpor građana, što znači da je komunikacija ključan dio provedbe.

Unatoč tome, sve veći broj istraživanja i praktičnih primjera upućuje na isti zaključak: klasična, česta košnja nije neutralna praksa, već intervencija koja mijenja mikroklimu tla, strukturu ekosustava i posredno, javno zdravlje. U uvjetima klimatskih promjena i sve češćih suša, pitanje kako upravljamo gradskim travnjacima postaje pitanje infrastrukture, a ne estetike.

U tom kontekstu, antialergene livade ne predstavljaju povratak "divljini", nego precizno dizajnirano rješenje koje integrira znanstvene uvide o tlu, biljkama i mikroklimi. Umjesto da se problem alergija rješava uniformnim košenjem, pristup se preusmjerava na uzrok: poremećaj tla i nestabilnost vegetacije. Rezultat je sustav koji istovremeno smanjuje peludni rizik, zadržava vlagu i jača otpornost gradova na klimatske ekstreme.