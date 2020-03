Koronavirus očistio zrak iznad Kine

Sateliti NASA-e i Europske svemirske agencije koji prate zagađenje registrirali su značajno smanjenje zagađenja dušičnim dioksidom (NO2) nad Kinom.

Američka svemirska agencija napominje da je takva promjena barem djelomično povezana s gospodarskim usporavanjem uslijed izbijanja zaraze koronavirusom.

Znanstvenici su već ranije utvrdili da je koronavirus za najmanje četvrtinu smanjio kineske emisije stakleničkih plinova u samo dva tjedna sredinom veljače.

Podsjetimo, do 23. veljače kineske su vlasti obustavile promet prema i iz Wuhana te zatvorile mnoge pogone kako bi smanjile širenje zaraze. To je dovelo do značajnog smanjenja izgaranja fosilnih goriva koji ponajviše uzrokuju klimatsku krizu, a Kina je najveći proizvođač stakleničkih plinova na svijetu.

Znanstvenici NASA-e kažu da je pad zagađenja isprva bio vidljiv u blizini Wuhana, gdje je izbila zaraza, ali se proširio i diljem zemlje.