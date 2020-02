Kontrola emocija koje uzrokuju stres

Emocije sabotiraju vaš uspjeh i sreću, bez obzira na to što mi obično volimo optuživati druge ljude za stvari koje nam ih uzrokuju.

Ukratko, ako radite na kontroli negativnih emocija, one su nalik brzom vlaku bez konduktera te dovode do lošeg emocionalnog stanja.

Emocije mogu sabotirati ciljeve koje ste prethodno postavili, bilo da se radi o profesionalnom uspjehu, zdravom duhu i tijelu, gubitku kilograma, ostavljanju poroka poput alkohola i cigareta te putu prema sretnim odnosima s drugima.

Bijes - ljutnja je teška emocija koja izaziva unutarnju tjeskobu. Razmislite kako ste se osjećali kada ste bili ljuti. Bili ste napeti, disali plitko i naporno, a u mislima ste ponavljali događaj i scenarij koji vas je doveo do tog osjećaja. Možda se osjećate izdano, ali najbolji protuotrov u ovom slučaju je suosjećanje. Proširite svijest i shvatite da ne postojite samo vi i da je teško biti čovjek. Čak i onaj koji vas je doveo do takvog osjećaja i koji vas je razočarao ili izdao nosi neku vrstu boli i nesigurnosti, bez obzira što prema van izgledaju arogantno. Budite velikodušni prema sebi i sjetite se da niste sami, makar vam trenutni osjećaj govori da jeste.

Ljubomora - vaš ego je uvjeren da netko ima nešto bolje ili više od vas i iz nekog razloga smatrate da to nije fer. Ako je tako, shvatite da nije sve onako kako izgleda. Sretni ljudi prolaze kroz teške trenutke. Život možda nije pravedan, nekada je sve dobro, a nekada loše i to se mijenja. Svatko od nas će dobivati i gubiti. Žudnja za tuđom srećom samo umanjuje svijest o pozitivnim stvarima u vašem životu. Možda ljubomorna reakcija proizlazi iz osjećaja koji donosi nedostatak pozornosti drugih. Protuotrov za ljubomoru je zahvalnost i strpljenje. Možda u ovom trenutku nemate nešto što želite, ali to ne znači da će tako ostati. U međuvremenu, fokusirajte se na ono što imate, bilo da je to sretan dom ili prijatelji. Cilj je da počnete budete zahvalni za sve dobro što imate te da to naučite cijeniti.

Sram - jedna od najgorih emocija. Za većinu ljudi to je emocija zbog koje se osjećaju kao da su dotaknuli dno. Kao što ne zamjerate drugima, oprostite i sebi. Zamislite se kao promatrač i sjetite se kada ste vi gledali tuđi osjećaj srama i prema tim ljudima bili blagonakloni. To isto poklonite sebi, piše YourTango

Strah - daje osjećaj da ste izvan kontrole. Doživljavamo ga jer u konačnici nemamo uvijek kontrolu nad svim situacijama i događajima. Podsvjesno možda tražite utjehu u hrani, alkoholu ili sličnim stvarima, ali to vas sprječava da osjetite istinsku sreću i da iskoristite svoje potencijale. Protuotrov strahu je vjera u to da je vaš život od velikog značaja, bez obzira na moguće ishode.

Tuga - to što ste sretni ne znači da povremeno ne osjećate tugu. U srži, svatko ima neku svoju ranu, a ona je kombinacija tuge i usamljenosti. Prihvatite pomoć obitelji i prijatelja, pazite na prehranu i redovito vježbajte. Spavajte dovoljno i nemojte se uspoređivati s drugima. Posvetite se onima koji trebaju pomoć. To će vam pomoći da se osjećate ispunjeno i korisno.