Kontracepcijske pilule - prednosti i nedostaci

Kontracepcijske pilule su jedna od metoda kontracepcije i to vjerojatno najučinkovitija metoda jer joj je učinkovitost 99,9%. No, jesu li one u potpunosti dobre za tijelo ili su moguće i nuspojave? Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo trebamo objasniti kako pilula djeluje.

Kako pilula funkcionira?

Kontracepcijske pilule zaustavljaju ovulaciju. Ovulacija je oslobađanje jajašca (jajne stanice) iz jajnika. Jajnici imaju ključnu ulogu u ženskom spolnom i reproduktivnom zdravlju jer su glavni izvor ženskih spolnih hormona estrogena i progesterona.

Dakle, što se događa s tim hormonima tijekom normalnog menstrualnog ciklusa? Pod utjecajem folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i luteinizirajućeg hormona (LH), njihove se koncentracije mijenjaju tijekom menstrualnog ciklusa. Ciklus se može podijeliti na folikularnu fazu, ovulaciju i lutealnu fazu. Folikularna faza počinje s prvim danom menstruacije i traje do ovulacije. Tijekom prvih nekoliko dana razina estrogena i progesterona je niska. Tada razina estrogena počinje rasti, a svoj vrhunac doseže oko ovulacije - jajna stanica napušta jajnik i počinje putovati prema maternici. Nakon ovulacije, razina estrogena naglo opada, a razina progesterona počinje rasti, označavajući početak lutealne faze, koja priprema tijelo za trudnoću. Ako do trudnoće ne dođe, razina progesterona pada i počinje mjesečno krvarenje.

Kontracepcijska pilula najčešće sadrži kombinaciju progesterona i estrogena. Međutim, postoji i druga vrsta pilule (tzv. minipilula) koja sadrži samo progesteron. Pilule djeluju tako da, zbog hormona koji se uzimaju oralno, ne dolazi so povećanja razine FSH i LH. A kad nema FSH i LH, nema ni ovulacije. Ako nema ovulacije, nema oplodnje. Ako nema oplodnje, nema trudnoće. Ne može biti jednostavnije.

Prednosti

Najočitija prednost pilule je sprječavanje trudnoće i reguliranje ciklusa. Pilula je u tom pogledu stvarno moćna, jer je učinkovita 99,9% kada se koristi prema uputama.

Zbog regulacije hormona, kontracepcijske pilule mogu utjecati na mnoge stvari:

Jačina krvarenja - Ako imate obilne menstruacije, s pilulom će one postati lakše s manje bolova i grčeva.

Trajanje menstruacije - U većini slučajeva, kako se jačina krvarenja smanjuje, smanjuje se i trajanje.

Lijepa koža - Većina žena primijećuje ​​da im koža postaje sve zdravija, pore se smanjuju, kao i pojava akni.

Zdravija kosa i nokti.

Ublaženi simptomi PMS-a.

Bolji seks - Ne morate brinuti o tome da ćete zatrudnjeti (ako je to nešto što vas sprječava da se opustite i uživate u trenutku). Ali zapamtite, pilula ne štiti od spolno prenosivih bolesti!

Liječenje endometrioze - Sluznica maternice je stimulirana estrogenom, pa je hormonska terapija jedan od mogućih tretmana.

Nedostaci

Kao i svaki drugi lijek, kontracepcijska pilula ima svoje nuspojave. Ne iskuse ih svi, ali je moguće da se pojave, pogotovo u prvom tromjesečju korištenja.

Najčešće nuspojave su:

Glavobolje - Kod nekih se glavobolja smanjuje, ali kod nekih žena može doći do snažnijih i češćih glavobolja zbog novouspostavljene hormonske ravnoteže.

Mučnina i povraćanje - Kako bi se smanjila mogućnost mučnine, pilula se obično uzima navečer. Dobra vijest je da mučnine s vremenom postaju lakše tj. nestaju.

Krvarenje između menstruacija se ne događa svima, ali je moguće. Ako se pojavi, razgovarajte sa svojim ginekologom. Možda ćete trebati prijeći na drugu kontracepcijsku pilulu.

Anksioznost i depresija - Hormonalne promjene mogu uzrokovati promjene raspoloženja, poput onih kod PMS-a. U nekim slučajevima te promjenje ne prestaju. Ipak, one se mogu razviti u ozbiljnija psihička stanja, pogotovo ako imate povijest depresije. Zbog toga je potrebno početi uzimati kontracepcijske pilule nakon razgovora s ginekologom, te mu isto tako odmah prijaviti ako počnete osjećati bilo kakve simptome tijekom uzimanja tableta.

Krvni ugrušci - Iako koncentracije hormona u današnjim pilulama nisu tako visoke kao što su bile u počecima (kad je postojala i veća vjerojatnost stvaranja krvnih ugrušaka u venama), one blago povećavaju vjerojatnost zgrušavanja krvi. To ne predstavlja problem za žene koje nisu sklone krvnim ugrušcima. Međutim, ako imate neke rizične faktore (povijest krvnih ugrušaka, trombofilija i slično), bilo bi pametno ponovno razmisliti o korištenju kontracepcijske pilule.

Svatko je drugačiji i normalno je da različito reagiramo na vanjske čimbenike. To samo znači da, ako se odlučite za pilulu, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja i pogrešaka dok ne pronađete onu koja vam savršeno odgovara. Nemojte se odlučiti uzimati nešto samo zato što ćete biti sigurni od trudnoće ili što ćete imati manje bolova, a istovremeno ćete se boriti protiv jakih promjena raspoloženja i drugih nuspojava. Uzmite si vremena, razmislite o svemu i razgovarajte sa svojim ginekologom. Lijekovi su tu da vam pomognu, a ne da vam donesu nove probleme.