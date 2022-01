Koncert In memoriam David Bowie tribute by The Gift

U subotu 15.01.2022. ćemo koncertom u zagrebačkom Boogaloo Clubu obilježiti šestu godišnjicu od kako nas je napustio jedan od najvećih glazbenika, umjetnika svih vremena, neponovljiv i čudesni David Bowie.

On je definitvno bio jedna od najzanimljivijih ličnosti pop kulture, bio je toliko svestran da je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do ljubitelja pop glazbe.

Na ovom koncertu koji će se održati u sklopu programa 80's Party će svojim nastupom odati počast Bowievom liku i djelu jedan od najboljih Bowie tribute benda u regiji, grupa The Gift koja će odsvirati presjek Bowieovih hitova od „Space Oddity", „Starmen", „Changes", "Sound And Vision" „Ziggy Stardust", „Man Who Sold The World", „Sorrow", "The Jean Genie", „Rebbel, Rebbel", „Heroes", „Ashes To Ashes", „Let's Dance", "China Girl", "Apsolute Beginners",„Under Pressure", „Modern Love", ""Blue Jean", „Hello Spaceboy" „The Stars (Are Out tonight)",.... do posljednje „Blackstar.

U glazbenom svijetu gotovo da nema glazbenika na kojeg Bowie nije barem malo utjecao. Mnogi ga pamte i iz bogate glumačke karijere, kao glumca iz filmova i kazališnih predstava.

Uglavnom, malo je vjerojatno da postoji čovjek kojeg je Bowie ostavio ravnodušnog, a svi bi se složili da je bio mudar, talentiran i draga osoba, te je zbog toga tolika tuga i preplavila ljude kada su saznali da Bowiea više nema. Bowie je iza sebe ostavio kvalitetan, bogat i raznovstan glazbeni opus sa kojim se može rijetko tko mjeriti, a njegov posljednji album koji je objavljen na njegov rođendan 8. siječnja 2016. godine, samo dva dana prije njegove smrti, „Blackstar" je definitivno njegov rekvijem, remek djelo sa puno mistike i zagonetnih poruka koje još dan danas nisu dešifrirane do kraja. Mediji su taj album proglasili za album 2016. godine.

Pored toga je „Blackstar" najprodavaniji album 2016. godine, a David Bowie proglašem osobom 2016. godine u magazinu „Time"! Bowie je postigao jedne od najvećih tiraža sa svojim albumima, devet platinastih, jedanaest zlatnih i osam srebrnih tiraža i preko 140 miliona prodatih albuma. 1996. godine je Bowie uvršten u „Rock and Roll Hall of Fame" i po svemu tome je jedan od najuspješnijih glazbenika svih vremena.

Početak programa je najavljen za 19:00 sati, početak koncerta za 21 sat. Cijena ulaznica iznosi 60 kn, a na dan koncerta 70 kn. Ulaznice se mogu kupiti samo preko Entrio.hr sustava, online i na Entrio prodajnim mjestima (popis prodajnih mjesta na stranicama Entrio.hr).

Prema odluci stožera civilne zaštite koncert se može održati samo uz određene uvjete, tj provjeru posjedovanja Covid propusnice ili negativanog PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati na ulazu u klub. Za sve opcije je potrebno ponjeti i osobnu iskaznicu.