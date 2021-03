Koliko volite čips?

Čips je, kao što vrlo dobro znate, hrskava, masna i ukusna vrsta grickalica i vrlo lako je pojesti cijelu vrećicu čipsa odjednom.

No, znate li što se događa s vašim tijelom kada često jedete čips, pogotovo ako pojedete cijelu vrećicu čipsa odjednom?

Evo kako to utječe na vaše tijelo.

Ovisnost - vrlo lako je pojesti cijelu vrećicu čipsa odjednom, a razlog može biti i to što je ova vrsta grickalica izuzetno hrskava. Jedno je istraživanje otkrilo da su sudionici hrskavost i zvuk glasnog drobljenja tijekom jela povezali sa svježinom hrane, što je čini poželjnijom. Druga studija otkrila je da su sudionici skloniji konzumirati više čipsa ako je na vrećici navedeno da je hrskav. Ako mislite da je neka hrana svježa, to vas može navesti da pojedete više i to je jedan od razloga zašto je tako lako pojesti cijelu vrećicu čipsa u jednom obroku.

Povećani rizik od raka - postoji niz podataka koji sugeriraju da često jedenje čipsa može povećati rizik od pojave raka. Američko društvo za borbu protiv raka navodi da čips od krumpira sadrži spoj akrilamid koji se stvara u hrani s visokim udjelom škrobom nakon što se prži, peče ili peče, prenosi Eat this.

Prazne kalorije - kada pogledate nutricionistički sadržaj standardne vrećice čipsa, možete uočiti da je riječ o grickalicama koje su visokokalorične, masne i pune natrija, a sve ostale vrijednosti su niske. No, zbog prženja, čips vam ne daje nikakvu prehrambenu vrijednost. Na kraju ćete pojesti više čipsa, ali zbog nedostatka prave prehrambene vrijednosti, brzo ćete biti gladni.

Visok krvni tlak - postoji mnoštvo dokaza koji navode da je visok unos natrija povezan s visokim krvnim tlakom, a jedna od glavnih komponenti čipsa je upravo natrij. Ako često jedete puno čipsa, s vremenom će se povećati rizik za razvoj hipertenzije. osim toga, jedno je istraživanje otkrilo povezanost često jedenja čipsa i porasta razvoja srčanih bolesti.

Višak kila - ako svakodnevno uživate u čipsu od krumpira, postoji velika šansa da biste mogli dobiti nekoliko kilograma. Istraživači sa Sveučilišta Deakin otkrili su da oni koji unose previše soli u organizam često jedu i više masne hrane. Osim toga, jedno istraživanje s Harvarda otkrilo je da su sudionici kojima je čips bio dio uobičajene prehrane svake godine dobivali na težini. Čips je jedna od namirnica zbog koje se možete udebljati.

Stoga, ako i obožavate čips - lakše malo...