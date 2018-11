Koliko vam treba vježbanja da ostanete zdravi

Sjedilački način života i nezdrava prehrana uzrokuju sve veći broj pretilih ljudi. Debljina je postala globalni problem. Kanadska Agencija za zdravlje i Društvo za tjelovježbu te zemlje suglasni su u tome koliko minimalno tjelesne aktivnosti treba odraslima da bi ostali zdravi.

To je najmanje 150 minuta tjedno, odnosno 2,5 sati umjerene tjelesne aktivnosti u intervalima od najmanje 10 minuta. No, to nije sve.

Osim ovih 150 minuta aerobnih aktivnosti, odrasli bi morali raditi i vježbe snage dvaput tjedno. Ukoliko niste sigurni je li neka vježba vježba umjerenog ili niskog intenziteta, napravite jednostavni test.

"Ako možete pričati dok vježbate, riječ je o vježbi umjerenog intenziteta. Ukoliko morate hvatati zrak dok izgovarate riječi, bavite se tjelovježbom visokog intenziteta", objašnjava Shara Vigeant, osobna trenerica.

"Savršenstvo ne postoji. Jako je iscrpljujuće truditi se biti savršen cijelo vrijeme. Zapamtite, vježbanje treba obogatiti vaš život, a ne ga osiromašiti", zaključuje. Shara preporučuje da pronađate aktivnost u kojoj uživate. Ono što jednoj osobi godi, ne mora goditi drugoj. Ne radite nešto u čemu ne uživate.

S druge strane, znanstvenici sa Sveučilišta u Toulouseu se ne slažu s kanadskim kolegama. Smatraju da je letvica postavljena previsoko i da se ovim preporukama ne može motivirati ljude da se počnu baviti sportom, osobito ne one kojima je to napjpotrebnije.

Što se tiče djece, njima je potrebno najmanje sta vremena tjelesne aktivnosti na dan, smatraju kanadski znanstvenici. Najmanje triput tjedno klinci bi trebali imati aktiovnosti visokog intenziteta poput nogometa, trčanja ili nekog drugog sporta.