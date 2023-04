Koliko se Nesica popije dnevno?

Najveći brend kave kompanije Nestlé ove godine obilježava čak 85 godina. Povodom velike obljetnice NESCAFÉ još jednom podsjeća na dostignuća u održivosti uzgoja kave pri čemu ključnu ulogu u tom području imaju uzgajivači, a potom i način na koji se kava proizvodi, pakira i konzumira. Imajući na umu svoj utjecaj i činjenicu da se u jednoj sekundi u svijetu popije 6000 šalica NESCAFÉ kave, Nestlé ostaje predan pozitivnom utjecaju na živote ljudi i planeta, od farme do šalice.

Zamislite 360.000 ljudi, koliko ih popije šalicu NESCAFÉ kave u minuti, koji piju šalicu kave u isto vrijeme, na istom mjestu. Bilo bi to kao da više od ukupnog broja stanovnika Dubrovačko-neretvanske, Brodsko-posavske i Karlovačke županije* simultano uživa u šalici omiljenog napitka brenda kave.

Obilježavanje 85. godišnjice znači isticanje nekih postignuća brenda u pogledu održivosti: kava koja se koristi u tvornicama u Europi dolazi iz 100 posto odgovornog procesa nabave, a dobiveni talog od NESCAFÉ kave koristi se za napajanje njegovih proizvodnih centara, čime se štede drugi energetski resursi. Osim toga, sva kava u kojoj svakodnevno uživamo dolazi iz 100 posto odgovornog uzgoja, što znači da NESCAFÉ sada osigurava sljedivost sirovina od bilo koje plantaže do bilo kojeg distribucijskog centra. Nescafé Pure soluble već ima jedno od najodrživijih pakiranja: metalne limenke i čaše koje se mogu ponovno upotrijebiti i beskonačno reciklirati, a nedavno je pakiranje NESCAFÉ 3u1 promijenjeno i sada je cijelo pakiranje dizajnirano s ciljem jednostavnije reciklaže.

Količina popijene kave u prosjeku je dovoljan je motiv da Nestlé, najveća svjetska kompanija za proizvodnju hrane i pića, uloži enormne napore u cilju osiguravanja održive potrošnje kave i ekonomsko-ekološkog ekosustava kroz koji će se priroda moći regenerirati i ponuditi željeni proizvod desetljećima od sada.

„Održivost je u srcu brenda NESCAFÉ, a to je vidljivo i u našoj komunikaciji s potrošačima. Naš cilj je povesti potrošače na jedinstveno putovanje i pokazati im napore kompanije koje stoje iza njihove šalice omiljene NESCAFÉ kave. To uključuje uzgoj kvalitetne kave, proizvodnju, pakiranje te načine isporuke. Predani smo pozitivnom utjecaju na živote uzgajivača kave, kao i na planet, a to je moguće samo zahvaljujući ljubavi i povjerenju naših potrošača prema brendu NESCAFÉ", kazala je Atana Škalko, izvršna direktorica kategorije pića za tržište Jugoistočne Europe.

Tijekom proteklog desetljeća, Nestlé je bio posvećen tome da tehnike uzgoja kave diljem svijeta učini održivijima kroz NESCAFÉ plan. U listopadu 2022. predstavio je i novo izdanje plana - NESCAFÉ Plan 2030 - u kojem je definirao viziju održivosti u sljedećih 10 godina. Ona je stvorena u cilju pružanja podrške uzgajivačima kave u prijelazu na regenerativne poljoprivredne prakse, a kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i povećala zarada poljoprivrednika.