Kojoti prvi put u Saxu!

Jedan od najboljih rock 'n' roll bendova s ovih prostora - Kojoti, nastupit će prvi put u kultnom zagrebačkom klubu koji će ih ugostiti u subotu, 24. studenoga.

U intimnom prostoru Saxa Kojoti će premijerno odsvirati materijale s novog studijskog albuma čiji je izlazak planiran krajem godine. Bend će izvesti i sve najbitnije pjesme s prva tri albuma, a ujedno, to će biti zadnji koncert Kojota u Zagrebu do promocije novog studijskog izdanja.

"Već sada smo sigurni da ćemo imati u rukama daleko najkvalitetniji album Kojota do sada, bez lažne skromnosti. To jednostavno za neke albume osjetiš ili ne. Za ovaj album sam sto posto siguran da je nešto najkvalitetnije što sam napravio u svojoj glazbenoj karijeri do sada", izjavio je Davor Viduka o novom albumu.

Bend je ljetos izdao svoj prvi best of LP naziva "Najboljih 11" koji sadrži najveće hitove Kojota. Alen Marin, Davor Viduka, Bobo Grujičić i Vanja Marin u poznati zagrebački klub stižu u punoj snazi, a uz nove materijale, na repertoaru će se naći i njihovi dobro znani stari hitovi poput „Razuzdan i lud", „Halucinacija" „Hodala je pola metra iznad zemlje", „Ti imaš ono što meni treba", „Izgubljen u svemiru" te mnogi drugi.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti na blagajni kluba Sax! po pretprodajnoj cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta cijena iznositi 80 kn.